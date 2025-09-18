Magát lövi lábon az EU, ha megszakítja kereskedelmi kapcsolatait Izraellel

A bejelentésre érkezett gyors reakciók rendszerint arra mutattak rá, hogy Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere maga az EU, amely tavaly Izrael kereskedelmének 32 százalékát tette ki – ezzel azt sugallva, hogy egy ilyen döntés elsősorban Izrael gazdaságát sújtaná.

Fordítva ez természetesen szintén igaz: az EU kulcsfontosságú termékeket importál Izraeltől, különösen a védelem és a kettős felhasználású technológiák területén.

Az európai országok fegyverimportja 2020 és 2024 között 155 százalékkal nőtt az előző öt évhez képest, nagyrészt a kontinens erősödő biztonsági aggodalmai miatt. Izrael mára a globális fegyverkereskedelem meghatározó szereplőjévé vált, és a nyolcadik helyre lépett elő a fegyverkivitelben; nagy európai vevői, például Németország és az Egyesült Királyság, jól jelzik növekvő befolyását.

Izrael védelmi exportja 2024-ben 13 százalékkal emelkedett, és rekordmagas, közel 15 milliárd dolláros szintet ért el. A növekedést elsősorban rakéták, légvédelmi rendszerek és más fegyverek eladásai tették ki, amelyek több mint felét (54 százalékát) EU-országok katonai képességeinek erősítésére szállították.