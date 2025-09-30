Ft
rendőrség belügyminisztérium MTI Belgrád

Lövöldözés Belgrádban: többen is megsebesültek egy éttermi támadásban

2025. szeptember 30. 21:50

A rendőrség tájékoztatása szerint az ismeretlen tettes három férfit és két nőt sebesített meg, az egyik nő állapota súlyos.

2025. szeptember 30. 21:50
null

Tüzet nyitott egy férfi egy étterem vendégeire kedden Belgrádban, a lövöldözésben öten megsebesültek – közölte a szerbiai belügyminisztérium.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ismeretlen tettes három férfit és két nőt sebesített meg, az egyik nő állapota súlyos.

A környéket lezárták, a tettest még nem fogták el.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

neszteklipschik
2025. szeptember 30. 21:55
"Elszigetelt eset. A nagyvárosi lét természetes velejárója. Gyerekcsíny."
