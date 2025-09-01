Ft
háború Volodimir Zelenkszij Ukrajna

Leáldozóban Zelenszkij csillaga? Kényszerpályákon az ukrán elnök

2025. szeptember 01. 17:10

A mostani helyzet Zelenszkij karrierjét így vagy úgy, de felemészti majd.

2025. szeptember 01. 17:10
null
Makai Máté
Makai Máté
Öt

„A béke megkötése kapcsán Zelenszkijnek tehát szinte ugyanazokkal a dilemmákkal kell szembenéznie, melyekkel a háború kitörésekor is kellett. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy bár Oroszország is elszenved komoly gazdasági és morális károkat, valamint emberveszteségeket, a háborút ők inkább tudnák és akarnák folytatni. Különösen azért, mert Oroszország egyébként is végleg szakítani készül Európával, valamint egy új gazdasági világrend megalapozásán ügyködik.

De Oroszországnak abból a szempontból sem érdeke kapkodnia a békeszerződéssel, hogy Ukrajna antidemokratikus, hadiállapoti status quójának fenntartása egyre inkább elidegenítheti a nyugati feleket Ukrajna gyors integrálásától, az ukrán népet pedig a »Zelenszkij-rezsimtől«. Bár talán épp ebben az összefüggésben érdekes, hogy az európai vezetők nyíltan álltak ki Washingtonban az ukrán elnök mellett: ez azt jelentheti, hogy megvédik az Ukrajnába fektetett energiájukat és pénzüket. Ugyanakkor a küzdelem gyors lezárására, valamint a Putyin által jelenleg megfogalmazott területi követelések elfogadására kevésbé hajlandók. Nem bíznak az orosz elnök szavahihetőségében – a tollvonásában sem – , és attól tartanak, hogy engedékenységükkel veszélyes precedenst teremtenének.

Zelenszkij szorongatott helyzetben találta magát a háború lezárását sürgetők erők, Trump, az ukrán nép, az ukrán nacionalista mozgalmak, európai szomszédai és a hosszú távú orosz elképzelések satujában. Úgy tűnhet, az EU pajzsként használja fel Ukrajnát, hogy védje magát az orosz expanzió ellen, Trumpnak pedig belpolitikai szempontok miatt sürgető volna végre felmutatnia azt a bizonyos békeszerződést. Egy biztos, ebben a helyzetben valakinek kockáztatnia kell. És bár az időhúzás több félnek is megfelelő lehet, a mostani helyzet Zelenszkij karrierjét így vagy úgy, de felemészti majd.”

Ehetős Odó
2025. szeptember 01. 17:37 Szerkesztve
Marhaság. Az EU nem pajzsként akarja Hoholisztánt - nincs is mi ellen - hanem szófogadó bézbólütős verőlegényként, aki majd fegyelmezi azon renitens országokat, akikre a főhatalom tagjai rámutatnak. Ki van ez találva. (Rajtunk csak egy magyar-orosz határ segítene).
2
0
