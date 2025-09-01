Rendkívüli NATO–Ukrajna ülés Brüsszelben: válaszlépés készül az orosz légitámadásokra

Drónok lepték el az eget: orosz és ukrán városok is célkeresztbe kerültek
A támadások következtében egy város áram nélkül is maradt.
Az ülést Ukrajna kezdeményezte.
Rendkívüli ülést hívott össze hétfőre a NATO-Ukrajna Tanács Brüsszelben – olvasható Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter X-bejegyzésében.
Az ülés Ukrajna kérésére jött létre, válaszul Oroszország utóbbi időben tett nagyszabású légitámadásaira”
– fogalmazott Szibiha.
Az ülés során szeretnének válaszlépéseket létrehozni az utóbbi időben fokozódó Ukrajna elleni légitámadásokra.
Hálásak vagyunk a NATO-nak és minden szövetségesnek, akik továbbra is határozott támogatást nyújtanak Ukrajnának
– írta a külügyminiszter.
