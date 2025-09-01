Ft
légitámadás NATO-Ukrajna Tanács Brüsszelben Oroszország Andrij Szibiha

Rendkívüli NATO–Ukrajna ülés Brüsszelben: válaszlépés készül az orosz légitámadásokra

2025. szeptember 01. 16:18

Az ülést Ukrajna kezdeményezte.

2025. szeptember 01. 16:18
null

Rendkívüli ülést hívott össze hétfőre a NATO-Ukrajna Tanács Brüsszelben – olvasható Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter X-bejegyzésében.

Az ülés Ukrajna kérésére jött létre, válaszul Oroszország utóbbi időben tett nagyszabású légitámadásaira

– fogalmazott Szibiha.

Az ülés során szeretnének válaszlépéseket létrehozni az utóbbi időben fokozódó Ukrajna elleni légitámadásokra.

Hálásak vagyunk a NATO-nak és minden szövetségesnek, akik továbbra is határozott támogatást nyújtanak Ukrajnának

– írta a külügyminiszter.

Nyitókép: Olivier MATTHYS / POOL / AFP

***

 

 

bucka
2025. szeptember 01. 18:19
„Mellesleg, a kelet-európai munkaerő és a NATO technikai képességeinek ötvözése nagymértékben növelné a partnerség katonai potenciálját, mert csökkentené a NATO-országok hullazsákjainak kockázatát, ami a cselekvési hajlandóság fő korlátja. Ez egy életképes alternatíva a fenyegető világ-rendellenességre.” Soros György 1993.
templar62
2025. szeptember 01. 18:03
A nátó a dípsztét kesztyűbábja , Zselé a hasznosidiótája . " Itt van már a hideg ősz , Ferenz Jóska dinnyecsősz , Windishgrétz a bojtárja , Jelasics a kutyája " - rebellis nóta 1848 - ból .
SzaboGeza
•••
2025. szeptember 01. 17:52 Szerkesztve
A NATO-nak SEMMI KÖZE NEM LEHET, az Ukrán Orosz háborúhoz!!!! Azok a vezetők, akik háborúba rángatják a NATO-t "HÁBORÚS BŰNÖSÖK", számon lesznek kérve, el lesznek számoltatva, és el lesznek ítélve!!! Egy védelmi szövetséget hogyan lehet támadásra , de akár békefenntartásnak hazudott megszállásra használni, "EGY NEM NATO TAG ORSZÁGBAN????" HOOOGYAAN??!!!!!!!
RWG1
2025. szeptember 01. 17:49
Úgy tűnik sikerült a ruszkiknak i néhány NATO bázist kilőni Ukrajnában. Ettől lehetnek olyan idegesek.
