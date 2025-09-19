Korábban a Tisza is azt a közösségi felületet használta, ahol Charlie Kirk gyilkosa beismerte a tettét

James Comer, az Amerikai Képviselőház Felügyeleti és Kormányzati Reformbizottságának elnöke meghívta a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit vezérigazgatóit az október 8-i bizottsági ülésre, hogy tanúskodjanak az online fórumaikon tapasztalható radikalizálódásról, beleértve a politikai indíttatású cselekmények nyílt ösztönzését is – írta meg a The Hill.

Erre azt követően került sor, hogy több forrás is arról számolt be:

a Charlie Kirk megölésével vádolt férfi, Tyler Robinson a támadás után a Discordon vallhatta be tettét.

A Washington Post szerint Robinson egy Discord-csevegőszobában ismerhette be a gyilkosságot, órákkal azelőtt, hogy az FBI őrizetbe vette volna. A lap információi szerint a következőt mondta:

„Sziasztok, van egy rossz hírem számotokra. Tegnap én voltam az [Utah Valley University]-n. Sajnálom az egészet.”