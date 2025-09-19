Ft
09. 19.
péntek
Discord Felügyeleti Bizottság Charlie Kirk erőszak Kongresszus radikalizálódás

Korábban a Tisza is azt a közösségi felületet használta, ahol Charlie Kirk gyilkosa beismerte a tettét

2025. szeptember 19. 21:08

Az amerikai képviselőház összehívta négy közösségi platform vezetőjét, hogy tanúskodjanak az online fórumokon tapasztalható radikalizálódásról.

2025. szeptember 19. 21:08
null

James Comer, az Amerikai Képviselőház Felügyeleti és Kormányzati Reformbizottságának elnöke meghívta a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit vezérigazgatóit az október 8-i bizottsági ülésre, hogy tanúskodjanak az online fórumaikon tapasztalható radikalizálódásról, beleértve a politikai indíttatású cselekmények nyílt ösztönzését is – írta meg a The Hill.

Erre azt követően került sor, hogy több forrás is arról számolt be: 

a Charlie Kirk megölésével vádolt férfi, Tyler Robinson a támadás után a Discordon vallhatta be tettét.

A Washington Post szerint Robinson egy Discord-csevegőszobában ismerhette be a gyilkosságot, órákkal azelőtt, hogy az FBI őrizetbe vette volna. A lap információi szerint a következőt mondta:

„Sziasztok, van egy rossz hírem számotokra. Tegnap én voltam az [Utah Valley University]-n. Sajnálom az egészet.”

A New York Times állítása szerint a gyanúsított csütörtökön egy másik beszélgetésben azt állította, hogy 

egy „hasonmás” próbálja „bajba keverni”, amikor egy fórumfelhasználó felvetette, mennyire hasonlít a rendőrség által körözött lövöldözőről készült fotón látható személyre.

Kash Patel, az FBI igazgatója kedden bejelentette, hogy vizsgálatot indítottak annak a Discord-chatszobának a tagjai ellen, ahol Robinson állítólag beismerte a támadást.

A közösségi platformok lehetőséget nyújtanak a radikalizálódásra

Comer szerdán levélben fordult a négy platform vezérigazgatójához, hivatkozva arra, hogy a Charlie Kirk elleni támadást követően a Kongresszus kötelessége „felügyelni azokat az online platformokat, amelyeket radikálisok használnak politikai erőszak előmozdítására”. Hozzátette:

„Annak érdekében, hogy megelőzzük a jövőbeni radikalizálódást és erőszakot, a Discord, a Steam, a Twitch és a Reddit vezérigazgatóinak meg kell jelenniük a Felügyeleti Bizottság előtt, és be kell számolniuk arról, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy platformjaikat ne lehessen rosszindulatú célokra használni.”

A Discord szóvivője biztosította Comert a vállalat együttműködési szándékáról.

„Megkaptuk a Bizottság meghívóját, és örömmel teszünk eleget a kérésnek.

 Folyamatosan együttműködünk a döntéshozókkal az érintett ügyekben, és most is örömmel folytatjuk ezt a fontos párbeszédet a jövő hónapban” 

– közölte.

A Reddit szóvivője arról számolt be, hogy vizsgálják, az elkövető aktív felhasználó volt-e a felületen, de eddig nem találtak semmilyen bizonyítékot, amely ezt alátámasztaná.

Mint ismert, a Tisza Párt is a Discord felületet használta közösségépítés céljából, egészen addig, míg ki nem szivárgott a párt aktivistáiról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseiket durva megjegyzésekkel illették.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 


 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Málaga21
2025. szeptember 19. 22:08
Sőt, ugyanabból a légtérből (a földiből) vették a levegőt. Muszáj ilyen infantilis szintre lemenni a mandinak?
nogradi
2025. szeptember 19. 21:22
Keresőnek a Google-t használták.
cirmos
2025. szeptember 19. 21:18
még az is lehet, hogy ugyanolyan színű az autója is, mint magyar péternek!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!