09. 17.
szerda
FSZB katonatiszt őrnagy biztonsági szolgálat

Kőkemény tisztogatás az ukrán hadseregben: 15 év börtönre ítélték az orosz FSZB-nek kémkedő őrnagyot

2025. szeptember 17. 13:24

Az őrnagy a telefonjával videókat készített a katonák és haditechnikai eszközök elhelyezkedéséről.

2025. szeptember 17. 13:24
A bíróság 15 év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte Jurij Lavrykot, az Ukrán Fegyveres Erők őrnagyát hazaárulás és illegális fegyvertartás vádjával – számolt be a Ukrainszka Pravda.

A nyomozás megállapította, hogy Lavrykot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) toborozta be volt feleségén keresztül.

2024 márciusa és júniusa között Lavryk a telefonjával videókat készített Lviv városában a katonák és haditechnikai eszközök elhelyezkedéséről, majd ezeket a felvételeket Telegramon keresztül továbbította.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) júniusban házkutatást tartott Lavryk otthonában, amelynek során egy AKS–74U típusú gépkarabélyt és 30 darab lőszert is találtak. A bíróságon az őrnagy beismerte a bűncselekményeket, és elismerte, hogy együttműködött az FSZB-vel.

Július 3-án Lviv megyében őrizetbe vettek egy másik ukrán katonatisztet is, a légierő egyik őrnagyát, akiről szintén kiderült, hogy orosz ügynök.

A nyitókép illusztráció: Alexander NEMENOV / AFP 

***

 

egyszeri
2025. szeptember 17. 15:37
"elismerte, hogy együttműködött az FSZB-vel" Ezt lefordítom ukránról magyarra a gyengébbek kedvéért: "Más véleményen volt mint Zelenszkij és társai!"
mr-nem-semmi
2025. szeptember 17. 14:30
Persze, hogyne, naná! Pontosan így történt minden, mert mindezt az ukránok mondják. Aha! Esetleg a beismerő vallomás megszerkesztése előtt Ursulával is egyeztettek?
akoba
2025. szeptember 17. 14:14
Nahát! Ukrajnában egy őrnagynál találtak egy gépkarabélyt, ráadásul töltényekkel. Skandalum! Meg sok-sok bizonyítékot, fotókat, beszervező feleséget, - esetleg ürgebőrbe varrt üzeneteket - stb. Ebből még új James Bond történet lehet...
Upuaut
2025. szeptember 17. 14:00
Speciális kihallgatás esetén én is bármit elismerek.
