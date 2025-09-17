Kőkemény tisztogatás az ukrán hadseregben: 15 év börtönre ítélték az orosz FSZB-nek kémkedő őrnagyot

Kifakadtak a szenátorok: keményebb orosz-politikát követelnek Trumptól
Az őrnagy a telefonjával videókat készített a katonák és haditechnikai eszközök elhelyezkedéséről.
A bíróság 15 év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte Jurij Lavrykot, az Ukrán Fegyveres Erők őrnagyát hazaárulás és illegális fegyvertartás vádjával – számolt be a Ukrainszka Pravda.
A nyomozás megállapította, hogy Lavrykot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) toborozta be volt feleségén keresztül.
2024 márciusa és júniusa között Lavryk a telefonjával videókat készített Lviv városában a katonák és haditechnikai eszközök elhelyezkedéséről, majd ezeket a felvételeket Telegramon keresztül továbbította.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) júniusban házkutatást tartott Lavryk otthonában, amelynek során egy AKS–74U típusú gépkarabélyt és 30 darab lőszert is találtak. A bíróságon az őrnagy beismerte a bűncselekményeket, és elismerte, hogy együttműködött az FSZB-vel.
Július 3-án Lviv megyében őrizetbe vettek egy másik ukrán katonatisztet is, a légierő egyik őrnagyát, akiről szintén kiderült, hogy orosz ügynök.
A nyitókép illusztráció: Alexander NEMENOV / AFP
