Kőkemény tisztogatás az ukrán hadseregben: 15 év börtönre ítélték az orosz FSZB-nek kémkedő őrnagyot

A bíróság 15 év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte Jurij Lavrykot, az Ukrán Fegyveres Erők őrnagyát hazaárulás és illegális fegyvertartás vádjával – számolt be a Ukrainszka Pravda.

A nyomozás megállapította, hogy Lavrykot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) toborozta be volt feleségén keresztül.