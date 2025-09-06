Ft
09. 06.
szombat
tüntetés Ukrajna Kijev Majdan

„Szolgálat, nem rabság!" – ismét hatalmas tüntetés volt Zelenszkij ellen Kijevben

2025. szeptember 06. 09:10

Újabb törvénymódosításon háborodtak fel az ukránok.

2025. szeptember 06. 09:10
null

Péntek este több tucat ember gyűlt össze Kijev központi terén, a Majdanon, hogy békésen tiltakozzon egy, a katonák büntetését szigorító törvénytervezet ellen, amelyet szeptember 4-én első olvasatban fogadott el az ukrán parlament – számolt be a Kárpáti Igaz Szó. A demonstrálók táblákon üzentek, olyan feliratokkal, mint

Nem azokat büntetitek, akiket kellene”,

„Védjük meg azokat, akik minket védenek” vagy „A büntetés nem fegyelmez”.

A tömeg azt skandálta: „Szolgálat – nem rabság!”.

Alina Szarnatszka háborús veterán a Facebookon tette közzé a tüntetők követeléseit, amelyek között szerepel a 13452-es törvényjavaslat elfogadásának megakadályozása, a 2022-es 8271-es törvény egyes részeinek eltörlése, valamint egy katonai ombudsmani intézmény létrehozása. Szarnatszka hangsúlyozta, hogy a tüntetés békés, és kérte a résztvevőket, hogy kerüljék a zajkeltést, a pirotechnikai eszközöket és a provokációkat. A megmozdulást a városvezetéssel és a katonai közigazgatással egyeztették, a rendet a helyszínre vezényelt rendőrök biztosítják.

Szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban megszavazta a 13260-as törvényjavaslatot, amely szigorítaná a katonai engedetlenség, parancsmegtagadás és dezertálás büntetését. Korábban, július végén Kijevben és más ukrán városokban a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség hatásköreinek szűkítése ellen tüntettek.

Nyitókép forrása: Szergej Szupinszkij / AFP

***

 

auditorium
2025. szeptember 06. 09:41
Lassacskán az ukránok megértik, ha Z. "nem enged a 48-ból", akkor a háborújuk eltarthat még évekig és népük szétszéled... ásványi kincseiket pedig oda kell adni a már kapott fegyverekért.
Válasz erre
1
0
juhus-61-62
2025. szeptember 06. 09:33
a sovinizmusba csomagolt rabszolgatartás mó/dszerei kimeríthetetlenek "bravó" ukrajna: a testvérnemzet után nyírjátok ki önmagatokat is, minél nagyobb palávert keltve az euban is persze ursinéne császárné az utsó ukránig támogatja a zseléteket
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. szeptember 06. 09:32
/Volodimir Zelenszkij üzent Vlagyimir Putyinnak: Jöjjön Kijevbe, én nem mehetek Moszkvába/ De hát megy Putyin, csak lassan.!
Válasz erre
1
0
zrx8
2025. szeptember 06. 09:18
"hatalmas tüntetés" <=> "több tucat ember" Mandi, nálatok valaki nagyon le akarja járatni a szerkesztőséget.
Válasz erre
3
0
