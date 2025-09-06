„Szolgálat, nem rabság!” – ismét hatalmas tüntetés volt Zelenszkij ellen Kijevben

Sokkoló felvétel: ételfutárnak öltözött merénylő végzett az ukrán parlament elnökével (VIDEÓ)
Andrij Parubijt az utcán lőtték agyon, nyolc golyót kapott.
Újabb törvénymódosításon háborodtak fel az ukránok.
Péntek este több tucat ember gyűlt össze Kijev központi terén, a Majdanon, hogy békésen tiltakozzon egy, a katonák büntetését szigorító törvénytervezet ellen, amelyet szeptember 4-én első olvasatban fogadott el az ukrán parlament – számolt be a Kárpáti Igaz Szó. A demonstrálók táblákon üzentek, olyan feliratokkal, mint
Nem azokat büntetitek, akiket kellene”,
„Védjük meg azokat, akik minket védenek” vagy „A büntetés nem fegyelmez”.
A tömeg azt skandálta: „Szolgálat – nem rabság!”.
Alina Szarnatszka háborús veterán a Facebookon tette közzé a tüntetők követeléseit, amelyek között szerepel a 13452-es törvényjavaslat elfogadásának megakadályozása, a 2022-es 8271-es törvény egyes részeinek eltörlése, valamint egy katonai ombudsmani intézmény létrehozása. Szarnatszka hangsúlyozta, hogy a tüntetés békés, és kérte a résztvevőket, hogy kerüljék a zajkeltést, a pirotechnikai eszközöket és a provokációkat. A megmozdulást a városvezetéssel és a katonai közigazgatással egyeztették, a rendet a helyszínre vezényelt rendőrök biztosítják.
Szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban megszavazta a 13260-as törvényjavaslatot, amely szigorítaná a katonai engedetlenség, parancsmegtagadás és dezertálás büntetését. Korábban, július végén Kijevben és más ukrán városokban a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség hatásköreinek szűkítése ellen tüntettek.
Nyitókép forrása: Szergej Szupinszkij / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Andrij Parubijt az utcán lőtték agyon, nyolc golyót kapott.
***