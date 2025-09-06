„Szolgálat, nem rabság!” – ismét hatalmas tüntetés volt Zelenszkij ellen Kijevben

Péntek este több tucat ember gyűlt össze Kijev központi terén, a Majdanon, hogy békésen tiltakozzon egy, a katonák büntetését szigorító törvénytervezet ellen, amelyet szeptember 4-én első olvasatban fogadott el az ukrán parlament – számolt be a Kárpáti Igaz Szó. A demonstrálók táblákon üzentek, olyan feliratokkal, mint

Nem azokat büntetitek, akiket kellene”,

„Védjük meg azokat, akik minket védenek” vagy „A büntetés nem fegyelmez”.

A tömeg azt skandálta: „Szolgálat – nem rabság!”.

Alina Szarnatszka háborús veterán a Facebookon tette közzé a tüntetők követeléseit, amelyek között szerepel a 13452-es törvényjavaslat elfogadásának megakadályozása, a 2022-es 8271-es törvény egyes részeinek eltörlése, valamint egy katonai ombudsmani intézmény létrehozása. Szarnatszka hangsúlyozta, hogy a tüntetés békés, és kérte a résztvevőket, hogy kerüljék a zajkeltést, a pirotechnikai eszközöket és a provokációkat. A megmozdulást a városvezetéssel és a katonai közigazgatással egyeztették, a rendet a helyszínre vezényelt rendőrök biztosítják.

Szeptember 4-én az ukrán parlament első olvasatban megszavazta a 13260-as törvényjavaslatot, amely szigorítaná a katonai engedetlenség, parancsmegtagadás és dezertálás büntetését. Korábban, július végén Kijevben és más ukrán városokban a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség hatásköreinek szűkítése ellen tüntettek.

Nyitókép forrása: Szergej Szupinszkij / AFP