legénység teherhajó Vörös-tengeren amszterdami Minervagrach Spliethoff Ádeni-öbölben

Felrobbantották a holland teherhajót: rejtély, ki lőtte ki az óriásbárkát

2025. szeptember 29. 22:36

A Minervagracht teherhajót az Ádeni-öbölben támadták meg, a robbanás után tűz tört ki, és két tengerész megsérült.

2025. szeptember 29. 22:36
null

Komoly károkat szenvedett egy robbanószerkezettől a holland zászló alatt hajózó Minervagracht teherhajó az Ádeni-öbölben – közölte hétfőn az amszterdami székhelyű Spliethoff hajózási vállalat.

A nap folyamán az Ádeni-öbölben, nemzetközi vizeken közlekedő Minervagracht nevű, általános rakományt szállító hajót azonosítatlan robbanószerkezettel támadták meg, amely jelentős károkat okozott”

 – ismertette a vállalat.

„A támadást követően a Minervagrachton tűz ütött ki. Ennek következtében a Minervagracht legénységének két tagja megsérült. Jelenleg a 19 fős legénységet helikopteren evakuálják közeli hajókra” – tette hozzá a cég.

Egyelőre nem világos, hogy a támadást az Irán hátszelét élvező jemeni húszi lázadók hajtották-e végre. 

A síita felkelők 2023 óta a Gázai övezeti háború miatt, a palesztinokkal való szolidaritásuk jeléül számos támadást indítottak a Vörös-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről úgy tartották, hogy kapcsolatban állhatnak Izraellel.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Spliethoff

***

frankie-bunn
2025. szeptember 29. 23:00
Orosz hekkerek
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. szeptember 29. 22:45
Végül is, csak bazi nagy betűkkel rá van írva, hogy ez egy másik. Tessék: cdn.vg.hu/2025/09/fUZyeNjubQqqKV0i5bEHg5JDSJ4cex2bEUIACMI_ao0/fit/768/504/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzdjNzI1NjUyN2ZhNDQxNTBhZWZjYjk2M2QwM2NiZGMz.jpg Még Mészáros másik újságjának is sikerült megugrania ezt a lécet.
Válasz erre
0
0
lenyegtelen
2025. szeptember 29. 22:44
Lehet egy elkallódott Pókháló hadműveleti csomag okozta a vesztüket.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 29. 22:40
Muszlim állatok. Az Iszlám a Sátán vallása. Így akarja megszerezni a Földet.
Válasz erre
1
0
