Felrobbantották a holland teherhajót: rejtély, ki lőtte ki az óriásbárkát

A Minervagracht teherhajót az Ádeni-öbölben támadták meg, a robbanás után tűz tört ki, és két tengerész megsérült.
Komoly károkat szenvedett egy robbanószerkezettől a holland zászló alatt hajózó Minervagracht teherhajó az Ádeni-öbölben – közölte hétfőn az amszterdami székhelyű Spliethoff hajózási vállalat.
A nap folyamán az Ádeni-öbölben, nemzetközi vizeken közlekedő Minervagracht nevű, általános rakományt szállító hajót azonosítatlan robbanószerkezettel támadták meg, amely jelentős károkat okozott”
– ismertette a vállalat.
„A támadást követően a Minervagrachton tűz ütött ki. Ennek következtében a Minervagracht legénységének két tagja megsérült. Jelenleg a 19 fős legénységet helikopteren evakuálják közeli hajókra” – tette hozzá a cég.
Egyelőre nem világos, hogy a támadást az Irán hátszelét élvező jemeni húszi lázadók hajtották-e végre.
A síita felkelők 2023 óta a Gázai övezeti háború miatt, a palesztinokkal való szolidaritásuk jeléül számos támadást indítottak a Vörös-tengeren olyan hajók ellen, amelyekről úgy tartották, hogy kapcsolatban állhatnak Izraellel.
