minimum Moszkva térség vereség Moldova polarizáció választás konszenzus

Ez Putyin egyik legnagyobb veresége a térségben, mióta háborút indított Ukrajna ellen

2025. szeptember 29. 21:21

Nagyon masszív, nagyon kegyetlen befektetéssel ment neki Moszkva a moldovai választásoknak.

2025. szeptember 29. 21:21
null
Parászka Boróka
Parászka Boróka
Facebook

„Nagyon masszív, nagyon kegyetlen befektetéssel ment neki Moszkva a moldovai választásoknak – és elvesztette azokat. A moszkovita pártok, több is van belőlük, alulmaradtak, stabil támogatást kaptak , immár többedszerre az EU-párti jelöltek. Mondhatni ez Putyin egyik legnagyobb veresége a térségben, mióta háborút indított Ukrajna ellen.

Számunkra, határon túli magyarok, és »anyaországi« magyarok számára nagyon nagy tanulság ez.

A moldovai, a diaszpórában élő és a Romániai románok ugyanis el tudtak érni valami olyasmit, elsősorban egymással és egymásközt, amire mi magyarok álmunkban sem merünk gondolni. Elértek egy »nemzeti« minimumot, egy konszenzust, fölülemelkedtek a polarizáción, a pártérdekeken, a regionális megosztottságon és szembenálláson azért, hogy megvédjék egymást és önmagukat. Egyszóval úgy viselkedtek, mint egy közösség. Ha ennél is emelkedettebb akarunk lenni: mint egy nemzet.”

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

