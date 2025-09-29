„Nagyon masszív, nagyon kegyetlen befektetéssel ment neki Moszkva a moldovai választásoknak – és elvesztette azokat. A moszkovita pártok, több is van belőlük, alulmaradtak, stabil támogatást kaptak , immár többedszerre az EU-párti jelöltek. Mondhatni ez Putyin egyik legnagyobb veresége a térségben, mióta háborút indított Ukrajna ellen.

Számunkra, határon túli magyarok, és »anyaországi« magyarok számára nagyon nagy tanulság ez.

A moldovai, a diaszpórában élő és a Romániai románok ugyanis el tudtak érni valami olyasmit, elsősorban egymással és egymásközt, amire mi magyarok álmunkban sem merünk gondolni. Elértek egy »nemzeti« minimumot, egy konszenzust, fölülemelkedtek a polarizáción, a pártérdekeken, a regionális megosztottságon és szembenálláson azért, hogy megvédjék egymást és önmagukat. Egyszóval úgy viselkedtek, mint egy közösség. Ha ennél is emelkedettebb akarunk lenni: mint egy nemzet.”