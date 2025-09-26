Ft
09. 26.
péntek
Hamasz terrorizmus Izrael Gázaváros

„Érez bármi felelősséget?” – szokatlanul kemény hangnemet ütött meg a CNN a Hamász egyik vezetőjével

2025. szeptember 26. 13:28

Elképesztő választ kaptak.

2025. szeptember 26. 13:28
Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megvédte az október 7-i tömeges terrortámadást Izrael ellen, miután a CNN-nek 

azt nyilatkozta, hogy ez »arany pillanatot« teremtett a palesztin ügynek, a Gázában bekövetkezett több tízezer haláleset ellenére.

Egy dohai interjúban, két héttel azután, hogy túlélte az izraeli légicsapást egy katari fővárosban található Hamasz-telephelyen, Ghazi Hamad kiemelte

  • Izrael gázai offenzívájának növekvő nemzetközi elítélését és 
  • a palesztin államiságot elismerő országok sorát.

A Hamasz-vezető nem kért bocsánatot a gázai palesztin civileket ért ​​következmények miatt, akik Izrael Gáza elleni támadásainak a terhét viselték.

„Tudják, mi az előnye október 7-ének most? (...) Ha megnézzük az ENSZ-közgyűlést, amikor körülbelül 194 ember nyitotta ki a szemét és látta Izrael és mindannyiuk atrocitását, brutalitását, elítélték Izraelt. 77 évig vártunk erre a pillanatra” – mondta.

„Azt hiszem, ez egy arany pillanat a világ számára, hogy megváltoztassa a történelmet” – tette hozzá a Hamasz-vezető.

 

Fotó: Gáza látképe ma (Ashraf Amra / Anadolu via AFP)

 

Welszibard
•••
2025. szeptember 26. 14:04 Szerkesztve
l948. szeptember 17-én Folke Bernadotte grófot, a Svéd Vöröskereszt Szervezet elnökét - mint ENSZ főmegbízottat - izraeli fegyveres csoportok az ENSZ delegációt megtámadták és merényletben kivégezték. A tetteseket a mai napig nem tudták (nem akarták) kideríteni. Bernadotte "bűne" az volt, hogy tolmácsolta az ENSZ és a Brit Birodalom kívánságát, miszerint Izrael elégedjen meg a számára nemzetközileg biztosított területtel, és hagyja abba az erőszakos telepes területfoglalásokat az arabok lakta területeken. Lehet hogy Bernadotte gróf ENSZ főmegbízott nem ismerte Herzl Tivadar könyvét a tervezett zsidó államról, amelyet egyáltalán nem békés eszközökkel gondolt megvalósítani hanem expressis verbis: kolonizációval, ami gyarmatosítást jelent. Az 1920-as években, amikor elkezdődött a területfoglalás (kolonizáció) 60.000 zsidó élt 800.000 arab őslakossal szemben.
Barnabás.N
2025. szeptember 26. 13:47
Sajnos jogosan érzi, hogy a világ megjutalmazta őket a terrorért és borzalmakért. S mivel megjutalmazta, jogosan úgy gondolja, hogy egyet is értenek a Hamasszal: csecsemők elégetése, nemi erőszak, házak rágyújtása zsidókra, stb. mind igazolást nyert...
asszaur
2025. szeptember 26. 13:46
Mielőtt az ostobák és a Választottak nagyom behergelik magukat, adok egy kis ízelítőt Izrael újkori történetéből: Izrael története úgy kezdődött, hogy 1948-ban 40 ezer zsidó terror brigádos, Rothchild pénzből állig felfegyverezve, a Hagana, az Irgun, a Lechi és a Stern csoport, kiirtotta 70 falu lakosságát. Gyerekeket, öregeket, nőket is. Kb 15 ezer embert. Deir Yassin neve vált ismertté, mert az Irgun 380 falusit kihajtott a közeli kőbányába és ott agyon lőtt. Az Irgun vezetőjét Menachem Beginnek hívták, aki később Izrael miniszterelnöke lett, majd béke Nobel-díjat kapott tömeggyilkos létére. Hát ennyit Izraelről.... és a terrorizmusról. Ez azóta is folyamatosan zajlik nem csak Gázában, hanem Ciszjordániában is. Aki nem hiszi, járjon utána..... Ajánlott forrás: Ilan Pappé (zsidó történész) - Ethnic cleansing in Palestine Lehet gondolkodni arról, hogy ki a terrorista.......!!!!
id. Horváth József
2025. szeptember 26. 13:45
Ghazi Hamad, Hamasz vezető? A tényleges Hamasz vezetőket, Jahja Szinwart és, Ismail Haniyeht már célzottan likvidálták! A maradék az kirakat és báb és moszad ügynök, ürügy és álok az "önvédelmi háború" álcájába bújtatott területfoglaláshoz és népirtáshoz !
