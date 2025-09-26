„Érez bármi felelősséget?” – szokatlanul kemény hangnemet ütött meg a CNN a Hamász egyik vezetőjével

Csodát tehet Trump Gázában: Amerika különmegbízottja szerint napokon belül változás jöhet az izraeli-palesztin háború ügyében
Trump 21 pontos béketerve figyelembe veszi Izrael aggályait, valamint a régió többi országának aggodalmait is.
Elképesztő választ kaptak.
Egy magas rangú Hamasz-tisztviselő megvédte az október 7-i tömeges terrortámadást Izrael ellen, miután a CNN-nek
azt nyilatkozta, hogy ez »arany pillanatot« teremtett a palesztin ügynek, a Gázában bekövetkezett több tízezer haláleset ellenére.
Egy dohai interjúban, két héttel azután, hogy túlélte az izraeli légicsapást egy katari fővárosban található Hamasz-telephelyen, Ghazi Hamad kiemelte
A Hamasz-vezető nem kért bocsánatot a gázai palesztin civileket ért következmények miatt, akik Izrael Gáza elleni támadásainak a terhét viselték.
„Tudják, mi az előnye október 7-ének most? (...) Ha megnézzük az ENSZ-közgyűlést, amikor körülbelül 194 ember nyitotta ki a szemét és látta Izrael és mindannyiuk atrocitását, brutalitását, elítélték Izraelt. 77 évig vártunk erre a pillanatra” – mondta.
„Azt hiszem, ez egy arany pillanat a világ számára, hogy megváltoztassa a történelmet” – tette hozzá a Hamasz-vezető.
Fotó: Gáza látképe ma (Ashraf Amra / Anadolu via AFP)