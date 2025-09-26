„Érez bármi felelősséget?” – szokatlanul kemény hangnemet ütött meg a CNN a Hamász egyik vezetőjével

„Tudják, mi az előnye október 7-ének most? (...) Ha megnézzük az ENSZ-közgyűlést, amikor körülbelül 194 ember nyitotta ki a szemét és látta Izrael és mindannyiuk atrocitását, brutalitását, elítélték Izraelt. 77 évig vártunk erre a pillanatra” – mondta.

„Azt hiszem, ez egy arany pillanat a világ számára, hogy megváltoztassa a történelmet” – tette hozzá a Hamasz-vezető.

Fotó: Gáza látképe ma (Ashraf Amra / Anadolu via AFP)