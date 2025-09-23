ENSZ-közgyűlés: Magyarország és India egy platformra került, Szijjártó beolvasott a képmutató európaiaknak

Magyarország az európai uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e heti ENSZ-közgyűlést, hanem a béke ügyének előmozdítására – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint hétfő este New Yorkban.

A minisztérium keddi közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ENSZ-közgyűlés első napján az sajnos ismételten világossá vált, hogy

az európai uniós kollégái ezt a hetet sem a béketeremtésre, a diplomáciai csatornák újranyitására akarják felhasználni,

hanem továbbra is a háborús narratívájuk elterjesztésén dolgoznak.