Élő adásban történt: botrányos térképet használt az amerikai tévés, őrjöngenek az ukránok

Az amerikai CBS csatorna egyik műsorában olyan Ukrajna-térkép jelent meg, amelyről hiányzott a Krím-félsziget, és ez nagy felháborodást váltott ki – írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Szeptember 9-én a The Late Show with Stephen Colbert adásában bemutattak egy térképet, amely Ukrajnát ábrázolta, ám azon a megszállt Krím már Oroszország részeként szerepelt. Bár Ukrajna déli és keleti részén más, orosz ellenőrzés alatt álló területeket feltüntettek, a Krím ábrázolása súlyos hibának bizonyult. A félrevezető térképre ugyanakkor csak később figyeltek fel szélesebb körben.

Az adásban Ukrajnát hősiességéért méltatták az orosz agresszióval szemben, ám a vetített ábra miatt sokan kifogásokat fogalmaztak meg. A YouTube-ra feltöltött részlet egy hét alatt több mint 230 ezres nézettséget ért el, és több hozzászólás is felhívta a figyelmet a problémás térképábrázolásra.

Az UNITED24 kezdeményezés az Instagramon reagált az esetre, kiemelve hogy