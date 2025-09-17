Ft
09. 17.
szerda
Ukrajna Oroszország részlet agresszió Krím-félsziget figyelem térkép

Élő adásban történt: botrányos térképet használt az amerikai tévés, őrjöngenek az ukránok

2025. szeptember 17. 07:03

Orosz propaganda használatával vádolták meg a híres tévést.

2025. szeptember 17. 07:03
null

Az amerikai CBS csatorna egyik műsorában olyan Ukrajna-térkép jelent meg, amelyről hiányzott a Krím-félsziget, és ez nagy felháborodást váltott ki – írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Szeptember 9-én a The Late Show with Stephen Colbert adásában bemutattak egy térképet, amely Ukrajnát ábrázolta, ám azon a megszállt Krím már Oroszország részeként szerepelt. Bár Ukrajna déli és keleti részén más, orosz ellenőrzés alatt álló területeket feltüntettek, a Krím ábrázolása súlyos hibának bizonyult. A félrevezető térképre ugyanakkor csak később figyeltek fel szélesebb körben.

Az adásban Ukrajnát hősiességéért méltatták az orosz agresszióval szemben, ám a vetített ábra miatt sokan kifogásokat fogalmaztak meg. A YouTube-ra feltöltött részlet egy hét alatt több mint 230 ezres nézettséget ért el, és több hozzászólás is felhívta a figyelmet a problémás térképábrázolásra.

Az UNITED24 kezdeményezés az Instagramon reagált az esetre, kiemelve hogy

miközben Ukrajna hálás a támogatásért és figyelemért, az ilyen apró hibák is számítanak. Oroszország rendszeresen használja a 'Krím nélküli térképeket' propagandája részeként.” 

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

***

Összesen 15 komment

Box Hill
2025. szeptember 17. 09:21
Kárpátalja milyen jogon ukrán?
pulsarito
2025. szeptember 17. 08:38
ja hát ez olyan, mint a Hofi vicce: Elküldtem anyósomat szavazni, hogy szokja az urnát! Jó lesz ha ők is elkezdik megszokni, hogy Ukrajna egyre kisebb és kisebb lesz, ha még sokáig szívóznak az oroszokkal!
Csigorin
2025. szeptember 17. 08:33
mivel mar tiz eve nem az?
altercat1
2025. szeptember 17. 08:30
Pedig hogy kiirthatnák az ottani oroszokat! Nincs még elég ukrán a föld alatt? rbc.ua/ukr/news/ukrayinskiy-arlington-kim-bude-natsionalne-1725528872.html
