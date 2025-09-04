Elkerülhető lett volna: mulasztás miatt ölhetett egy fiatal lányt a szabadon engedett migráns

Iraki migráns vonat elé lökött és megölt egy ukrán menekült lányt Németországban, a lány anyja az „oroszpárti” AfD mellé állt
Már az „oroszpárti” AfD-vel ért egyet az ukrán anya. Így megy ez.
Előző nap pszichiátrián kezelték, és hónapokkal korábban kitoloncolási eljárás indult a férfi ellen, aki vonat elé lökött egy 16 éves lányt Németországban.
Pszichiátriai kezelés alatt állt az az iraki férfi, aki a németországi Alsó-Szászországban, a friedlandi vasútállomáson a vonat elé lökött egy 16 éves lányt. A férfit állítólag egy nappal korábban – az orvosok tanácsa ellenére – hazaengedték a pszichiátriai ellátásból – számolt be róla a német Focus. A lap szerint ráadásul a harmincegy éves férfi már nem is tartózkodhatott volna Németországban, ugyanis március óta végrehajtható kitoloncolási határozat volt érvényben vele szemben.
Ahogyan korábban a Mandiner is beszámolt róla, a 16 éves, ukrán származású Lianát 2025. augusztus 11-én lökte a férfi egy 100 km/h-val haladó vonat elé. A lány a helyszínen életét vesztette.
Azóta kiderült, hogy a férfi komoly mentális zavarokkal küzdött:
2023 januárja és 2025 júliusa között összesen négyszer kezelték a göttingeni Asklepios szakorvosi pszichiátrián, egy és hét nap közötti időtartamokban.
Ebből kétszer önként jelentkezett, míg kétszer kényszerrel utalták be az intézménybe.
A gyilkosság előtti napon, augusztus 10-én ismét önként fordult orvosi segítséghez, de nem tartották bent.
A klinika szerint nem állt fenn sem ön-, sem közveszélyesség, ezért engedhették el.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi az elkövetés napján is pszichésen zavartan viselkedett. Korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. Az emberölés gyanúja miatt a férfi ellen előzetes kényszergyógykezelést rendeltek el. Jelenleg egy pszichiátriai intézetben kezelik zárt körülmények között.
