Elkerülhető lett volna: mulasztás miatt ölhetett egy fiatal lányt a szabadon engedett migráns

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az iraki férfi, aki a németországi Alsó-Szászországban, a friedlandi vasútállomáson a vonat elé lökött egy 16 éves lányt. A férfit állítólag egy nappal korábban – az orvosok tanácsa ellenére – hazaengedték a pszichiátriai ellátásból – számolt be róla a német Focus. A lap szerint ráadásul a harmincegy éves férfi már nem is tartózkodhatott volna Németországban, ugyanis március óta végrehajtható kitoloncolási határozat volt érvényben vele szemben.

Ahogyan korábban a Mandiner is beszámolt róla, a 16 éves, ukrán származású Lianát 2025. augusztus 11-én lökte a férfi egy 100 km/h-val haladó vonat elé. A lány a helyszínen életét vesztette.

Azóta kiderült, hogy a férfi komoly mentális zavarokkal küzdött:

2023 januárja és 2025 júliusa között összesen négyszer kezelték a göttingeni Asklepios szakorvosi pszichiátrián, egy és hét nap közötti időtartamokban.

Ebből kétszer önként jelentkezett, míg kétszer kényszerrel utalták be az intézménybe.

A gyilkosság előtti napon, augusztus 10-én ismét önként fordult orvosi segítséghez, de nem tartották bent.

A klinika szerint nem állt fenn sem ön-, sem közveszélyesség, ezért engedhették el.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi az elkövetés napján is pszichésen zavartan viselkedett. Korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. Az emberölés gyanúja miatt a férfi ellen előzetes kényszergyógykezelést rendeltek el. Jelenleg egy pszichiátriai intézetben kezelik zárt körülmények között.