Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország pszichiátria gyilkosság Irak migráns vasútállomás

Elkerülhető lett volna: mulasztás miatt ölhetett egy fiatal lányt a szabadon engedett migráns

2025. szeptember 04. 21:03

Előző nap pszichiátrián kezelték, és hónapokkal korábban kitoloncolási eljárás indult a férfi ellen, aki vonat elé lökött egy 16 éves lányt Németországban.

2025. szeptember 04. 21:03
null

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az iraki férfi, aki a németországi Alsó-Szászországban, a friedlandi vasútállomáson a vonat elé lökött egy 16 éves lányt. A férfit állítólag egy nappal korábban – az orvosok tanácsa ellenére – hazaengedték a pszichiátriai ellátásból – számolt be róla a német Focus. A lap szerint ráadásul a harmincegy éves férfi már nem is tartózkodhatott volna Németországban, ugyanis március óta végrehajtható kitoloncolási határozat volt érvényben vele szemben.

Ahogyan korábban a Mandiner is beszámolt róla, a 16 éves, ukrán származású Lianát 2025. augusztus 11-én lökte a férfi egy 100 km/h-val haladó vonat elé. A lány a helyszínen életét vesztette.

Azóta kiderült, hogy a férfi komoly mentális zavarokkal küzdött:

 2023 januárja és 2025 júliusa között összesen négyszer kezelték a göttingeni Asklepios szakorvosi pszichiátrián, egy és hét nap közötti időtartamokban.

 Ebből kétszer önként jelentkezett, míg kétszer kényszerrel utalták be az intézménybe.

A gyilkosság előtti napon, augusztus 10-én ismét önként fordult orvosi segítséghez, de nem tartották bent.

A klinika szerint nem állt fenn sem ön-, sem közveszélyesség, ezért engedhették el.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi az elkövetés napján is pszichésen zavartan viselkedett. Korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála. Az emberölés gyanúja miatt a férfi ellen előzetes kényszergyógykezelést rendeltek el. Jelenleg egy pszichiátriai intézetben kezelik zárt körülmények között.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyiókép: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
•••
2025. szeptember 04. 21:52 Szerkesztve
Ezektől az orvosoktól elvenném a diplomájukat. És még hány milliárdot akarnak költeni olyan emberekre, akik mindenre alkalmatlanok??? De még az életre is!!! Az illegális migránsok között is van beltenyészet, mert ezek megerőszakolnak mindenkit családon belül is, mert a nő a szemükben alig több, mint egy kecske!!
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 04. 21:41 Szerkesztve
A lottó 5-sm nem lett volna olyan biztos mint az hogy Ezzel állnak elő . Érdekes hogy mentálisok mindig a peronokon vannak .. Ezekszerint ott lesnek ,hitetlenekre...és mindig azok akiket kitoloncolni készültek.! Ezekszerint pofon egyszerü a megoldás aki megtürt státuszú nem mehet oda helyette, naponta, a pszivhológiia vizsgálatra ,kell jelenkezni .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!