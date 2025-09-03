Ft
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Moldova határőrség határvédelem

Egyre durvább az ukrán határvédelem: gépkarabéllyal végeztek a menekülni próbáló moldáv férfival

2025. szeptember 03. 12:31

Figyelmeztető lövés után lelőtték a menekülni próbáló férfit.

2025. szeptember 03. 12:31
null

Az ukrán határőrség lelőtt egy férfit, aki illegálisan próbált átjutni a határon Moldovába – írja a Strana.Today.

Az Odessza megyei határőrök két férfit vettek észre, akik megpróbáltak átkelni a határon. A határőrök beavatkozása közben lövöldözés történt, amelyben az egyik férfit lelőtték.

A hivatalos erők beszámolója szerint egy figyelmeztető lövés után az egyik férfi megadta magát. A másik megpróbált elmenekülni. Őt egy gépkarabéllyal a határárokban lőtték le.

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

***

 

Összesen 10 komment

Unknown
2025. szeptember 03. 14:24
A berlini fal halálos áldozatai: pontos száma vitatott, a hivatalos adatok szerint 136 ember halt meg a menekülési kísérletek során a falnál, míg más források, mint például a Berlini Fal Múzeum, 483 főt említenek, bár ezek a számok tartalmazhatnak olyan eseteket is, amelyek nem közvetlenül a falhoz kapcsolódnak. Az áldozatok többségét a keletnémet határrendőrök lőtték le, de voltak olyanok is, akik a fal mentén vagy a vizekben fulladtak meg a szökés közben. Az NDK oda került, ahova való: a történelem szemétdombjára. Sokak kedvencére, Ukrajnára is ez a sors vár.
0
0
yalaelnok
2025. szeptember 03. 14:03
mit keresett a moldáv férfi az ukránoknál? Átugrott egy wellness hétvégére?
1
0
fogas paduc
2025. szeptember 03. 13:37
Az eu-ban az illegális migráció érték. Hogy akarnak így az ukrik az unióba lépni?
1
0
jan36
2025. szeptember 03. 13:34
Köszönetképpen a Moldáv és Román külügyminiszter támogatásáról biztosította a latorállamot...
1
0
