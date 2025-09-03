Egyre durvább az ukrán határvédelem: gépkarabéllyal végeztek a menekülni próbáló moldáv férfival

Tibi atya is nagyon igyekszik: a nyugdíjasok támogatását támadja, hogy elterelje a figyelmet a Tisza-adóról

A mémoldal minden eszközzel segíti Magyar Péter kampányát, most éppen a nyugdíjasok utalványát és a rezsicsökkentést kritizálja, hogy addig se kelljen a Tisza-adóval foglalkoznia. Ami egyébként a fogyasztás csökkenésével az ő kocsmáinak is ártana.