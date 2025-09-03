Egy 16 éves fiú halála kellett hozzá: drasztikus változások jönnek a ChatGPT-nél

A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.

A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával”,

és „ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján” – közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben. A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben „akut szorongást” észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.