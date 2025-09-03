Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
felügyelet OpenAI ChatGPT öngyilkosság

Egy 16 éves fiú halála kellett hozzá: drasztikus változások jönnek a ChatGPT-nél

2025. szeptember 03. 11:02

Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a chatbotnál.

2025. szeptember 03. 11:02
null

A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.

A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával”,

és „ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján” – közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben. A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben „akut szorongást” észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.

Kapcsolódó vélemény

Transzparens Újságírásért

Ojim.hu

Idézőjel

Elbutít vagy átalakít? – a ChatGPT használata és a mentális folyamatok

A gondolkodás folytatódik – csak éppen az agyban nem ugyanott és nem úgy, mint korábban.

Gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz. A mostani bejelentés „valóban a legszükségesebb minimum” – mondta Melodi Dincer ügyvéd, aki a szülőkkel és egy egyesülettel együtt vitte az ügyet bíróság elé. 

Úgy vélekedett, az ilyen intézkedéseknek már régóta érvényben kellene lenniük, egyben kétségét fejezte ki az OpenAI által bevezetett korrekcióval kapcsolatban. „Továbbra is fejlesztjük modelleinket, hogy jobban felismerjék a mentális és érzelmi szorongás jeleit” – írta a cég blogbejegyzésében.

(MTI) 

Nyitókép: Yasin Baturhan Ergin / Anadolu

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 03. 11:17
Upuaut Milyen kár ? Az AI volt a szülő ? Tanár, orvos ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 03. 11:16
Minden tini átesik a serdülési válságon. Megoldások: olvasás, szex ( maszturbálás akár..) És harcolni a kihívással. Szülő, tanár, orvos...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 03. 11:14
Ha a gyerek hülye tini, az AI meg egy gép, (nem ember, nem szülő) akkor mit vársz ? 8000 M ember között magányos. A kortársaival nem beszél, a tanárt leszarja.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2025. szeptember 03. 11:12
Oszt' mennyit kérnek kártérítésnek?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!