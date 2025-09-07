A szerző pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktora

Felháborító adatok kerültek közlésre legújabban a Hollandiában folytatott, a liberális ideológia támogatásával évek zajló, pszichiátriai betegeket érintő gyakorlatról.

A holland szabályozás lehetővé teszi, hogy pszichiátriai betegségek esetében is eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság történhessen a betegek pszichés szenvedésére történő hivatkozással.

A gyakorlat minden józan szakember számára kezdettől elfogadhatatlan, az öngyilkossági gondolatokkal, korábbi öngyilkossági kísérletekkel, depresszióval, szorongással együtt élő embertársaink önkéntes halálra vonatkozó kérésének etikátlan teljesítése ellentmond az orvosi eskünek és a pszichiátriai tapasztalatnak. A mély hangulati eltolódással, halálvággyal, erős szorongásokkal járó hangulatzavarok, szorongásos zavarok, személyiségzavarok esetében a beteg halálra vonatkozó kérésének teljesítése, annak akár megfontolása is ellentmond minden józan emberi/orvosi megítélésnek.

Az olasz szerzők által a napokban közzétett adatok szerint Hollandiában 2021 és 2023 között 36 pszichiátriai beteg esetében történt eutanázia vagy asszisztált öngyilkosság orvosi segítséggel.

A betegek 87%-a nő volt, különböző életkorral. 10 depressziós beteg, 7 személyiségzavarban szenvedő páciens, 4 poszttraumás stressz zavarral élő személy és 6 szomatoform beteg halt meg a megengedhetetlen, de ott engedélyezett törvényes holland gyakorlat alapján.

Hova vezethet a liberalizmus és a társadalommérnökösködés legújabb kori őrülete még?

