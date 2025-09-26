Újabb állam jelentkezett be: ezt tennék az elfoglalt ukrán területeken – Putyin jelezte, mehet!

Fehéroroszország kész atomerőművet építeni területe keleti részén, hogy árammal láthassa el Ukrajna orosz kézen lévő területeit – közölte pénteken Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, amikor a Kremlben találkozott orosz hivatali kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.

Ha megszületik a döntés, azonnal elkezdjük egy új erőműblokk vagy új villamos erőmű építését, amennyiben szükség van áramra Oroszország nyugati részében és a felszabadított megyékben”

– jelentette ki Lukasenka, azt a nyelvezetet használva, amellyel Oroszország nevezi az Ukrajnában elfoglalt területeket. Putyin válaszában kijelentette, hogy „a finanszírozás egyáltalán nem kérdés. Ha van fogyasztó, aki átveszi az áramot és kifizeti a kért árat, akkor egyáltalán nincs probléma”.

Fehéroroszország első atomerőművét a litván határ közelében, Vilniustól 40 kilométerre, Asztravjecnél építette föl a Roszatom orosz atomenergetikai vállalat 10 milliárd dolláros orosz kölcsönből, Litvánia tiltakozása ellenére.

Fehéroroszország Oroszország szoros szövetségese, és támogatja Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban. Azt is engedélyezte, hogy 2022-ben orosz csapatok a területéről hajtsanak végre inváziót a szomszédos állam ellen.