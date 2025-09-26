Ft
Nyilasi Tibor Néprajzi Múzeum influenszer

Ha fontos az egészsége, vasárnap kimegy a Néprajzi Múzeumhoz!

2025. szeptember 26. 20:37

Amikor a tudomány, a sport és az élmény találkozik – írják a programismertetőben.

2025. szeptember 26. 20:37
null

Vasárnap tartják a Szívünk Napja 2025 rendezvényt a Néprajzi Múzeumnál, az idei esemény az elhízás és a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelmet helyezi fókuszba. Mint ismert, Magyarországon minden második felnőtt és minden negyedik gyermek túlsúlyos vagy elhízott, ezért a rendezvény az egész családnak kínál tudományos, sportos és szórakoztató programokat. 

Vasárnap orvosok, pszichológusok és edzők beszélnek arról, miért kulcsfontosságú a prevenció, és hogyan lehet játékosan egészséges szokásokat kialakítani. Többek között Béres Alexandra fitnesz világbajnok, életmód-influenszer, anyuka, Prof. dr. Vágó Hajnalka egyetemi tanár, sportoló, négygyermekes anyuka és más ismert résztvevők személyes történeteikkel inspirálnak, hogyan tudják az anyák és feleségek összeegyeztetni a családi, munkahelyi és egészségügyi kihívásokat. 

Az eseményen ott lesz Weöres Szabolcs világkerülő vitorlázó, Nyilasi Tibor sportlegenda, Kubatov Gábor a Fradi elnöke, akik arról beszélnek, milyen fizikai és lelki terhekkel jár a versenysport és milyen felelőssége van egy ilyen formátumú közösségnek a tábora egészségéért. 

Bekapcsolódik majd Kapu Tibor űrhajós, valamint Cserényi Gyula és Farkas Bertalan, akik arról beszélnek majd, hogyan változott a felkészülés, mit bír el az emberi szervezet a világűrben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

