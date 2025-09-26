Kiderült: ezzel a kiskapuval játszaná ki Magyarországot Brüsszel

Jelentős fordulat előtt a magyar gazdaság, új időszámítás kezdődik
A korábbinál erősebb, stabil forintárfolyam, gyorsuló növekedés és lassuló áremelkedés várható a következő időszakban.
A cél természetesen továbbra is az, hogy euró milliárdokkal segítsék Ukrajnát.
A Politico arról írt, hogy Brüsszel kiskaput keres Magyarország elszigetelésére, eközben pedig az orosz vagyon milliárdjait juttatná Ukrajnának.
A brüsszeli lap cikkében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke akadályozza az EU azon tervét, amely 140 milliárd eurónyi, orosz vagyontárgy lefoglalását és Ukrajnának való átadását célozza.
Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi kiskaput, amellyel Magyarországot ki lehetne zárni a döntéshozatalból
– ismertették.
Normál esetben egy olyan intézkedés, mint Moszkva tartalékainak lefoglalása, a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igényelné. Ez magába foglalja a vétójogot is, amivel véleményük szerint a magyar miniszterelnök, – aki az EU-s vezetők közül a legszorosabb kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – élne is.
A Politico hozzátette, mivel a magyar kormányfő hosszú ideje következetesen igyekszik akadályozni a Kreml elleni szankciókat, az EU jogi szakértői olyan megoldáson dolgoznak, amely lehetővé tenné, hogy az Ukrajnának szánt, úgynevezett „Jóvátételi Hitelről” szóló döntést minősített többséggel hozzák meg.
Négy, a terveket ismerő forrás a POLITICO-nak elmondta, hogy a Bizottság azt reméli, a tavaly december 19-én elfogadott Európai Tanácsi következtetésekre alapozhatja lépését, amelyet minden uniós vezető – köztük Orbán Viktor is – jóváhagyott.
Emlékezetes, hogy abban a nyilatkozatban a vezetők kijelentették:
Oroszország vagyonát addig kell befagyasztva tartani, amíg az ország nem hagy fel Ukrajna elleni háborújával, és nem kártalanítja az általa okozott károkat”.
Ezt a megfogalmazást valamivel kevesebb mint egy évvel ezelőtt nagyrészt úgy értelmezték, hogy a vagyonelemeket – amelyek főként a belga Euroclear banknál vannak – befagyasztva kell tartani, Oroszország nem férhet hozzájuk, miközben a kamatokat fel lehet használni a háborús erőfeszítésekre – idézte fel a lap.
A Bizottság új érvelése szerint ez a nyilatkozat elegendő alapot ad ahhoz, hogy a szankciós szabályokat az egyhangúság helyett minősített többséggel lehessen módosítani. Ehhez azonban az összes, vagy legalább a legtöbb tagállam beleegyezésére szükség lenne.
Ehhez magas szintű politikai megállapodásra lenne szükség az összes vagy a legtöbb állam- és kormányfőtől”
– olvasható a Bizottság pénteken az uniós nagyköveteknek küldött feljegyzésében, amit a Politico is szemlézett.
Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP