Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború terv Magyarország kár Bizottság Politico Orbán Viktor EU miniszterelnök

Kiderült: ezzel a kiskapuval játszaná ki Magyarországot Brüsszel

2025. szeptember 26. 21:56

A cél természetesen továbbra is az, hogy euró milliárdokkal segítsék Ukrajnát.

2025. szeptember 26. 21:56
null

A Politico arról írt, hogy Brüsszel kiskaput keres Magyarország elszigetelésére, eközben pedig az orosz vagyon milliárdjait juttatná Ukrajnának. 

A brüsszeli lap  cikkében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke akadályozza az EU azon tervét, amely 140 milliárd eurónyi, orosz vagyontárgy lefoglalását és Ukrajnának való átadását célozza. 

Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi kiskaput, amellyel Magyarországot ki lehetne zárni a döntéshozatalból

 – ismertették.

Normál esetben egy olyan intézkedés, mint Moszkva tartalékainak lefoglalása, a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igényelné. Ez magába foglalja a vétójogot is, amivel véleményük szerint a magyar miniszterelnök, – aki az EU-s vezetők közül a legszorosabb kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – élne is.

A Politico hozzátette, mivel a magyar kormányfő hosszú ideje következetesen igyekszik akadályozni a Kreml elleni szankciókat, az EU jogi szakértői olyan megoldáson dolgoznak, amely lehetővé tenné, hogy az Ukrajnának szánt, úgynevezett „Jóvátételi Hitelről” szóló döntést minősített többséggel hozzák meg.

Elég lenne a minősített többség is

Négy, a terveket ismerő forrás a POLITICO-nak elmondta, hogy a Bizottság azt reméli, a tavaly december 19-én elfogadott Európai Tanácsi következtetésekre alapozhatja lépését, amelyet minden uniós vezető – köztük Orbán Viktor is – jóváhagyott.

Emlékezetes, hogy abban a nyilatkozatban a vezetők kijelentették: 

Oroszország vagyonát addig kell befagyasztva tartani, amíg az ország nem hagy fel Ukrajna elleni háborújával, és nem kártalanítja az általa okozott károkat”.

Ezt a megfogalmazást valamivel kevesebb mint egy évvel ezelőtt nagyrészt úgy értelmezték, hogy a vagyonelemeket – amelyek főként a belga Euroclear banknál vannak – befagyasztva kell tartani, Oroszország nem férhet hozzájuk, miközben a kamatokat fel lehet használni a háborús erőfeszítésekre – idézte fel a lap.

A Bizottság új érvelése szerint ez a nyilatkozat elegendő alapot ad ahhoz, hogy a szankciós szabályokat az egyhangúság helyett minősített többséggel lehessen módosítani. Ehhez azonban az összes, vagy legalább a legtöbb tagállam beleegyezésére szükség lenne.

Ehhez magas szintű politikai megállapodásra lenne szükség az összes vagy a legtöbb állam- és kormányfőtől” 

– olvasható a Bizottság pénteken az uniós nagyköveteknek küldött feljegyzésében, amit a Politico is szemlézett.

Nyitókép: STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. szeptember 26. 23:31
Muszáj gyorsan kitalálniuk valamit, mert szeretnék élvezni ők is az ellopott milliárdok okozta fényűző életet. + A megbízóik is célkeresztet rajzolhattak rájuk. Az olaj- és gázár tőzsdei ugrasztásával nem lehet a végtelenségig hülyének nézni az embereket. Kell egy olyan nagy volumenü dolog, amivel pikk-pakk megvan a zsebretett bevétel.
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. szeptember 26. 23:30
Ezentúl csak annyira kell komolyan venni az EU-t, amennyire Ursuláék veszik komolyan az uniós alapszerződéseket.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. szeptember 26. 22:39
A nemzetközi pénzemberek egyszer már lenyúlták a meggyilkolt orosz cár külföldi bankoknál lévő vagyonát. Fennmaradt a távirat, amelyben a külföldi bankár utasította a likvidálásra a bolsevik vezetőt. Újra szeretnék a lenyúlási trükköt eljátszani, mert nem tudnak annyi forrást keríteni az Oroszország elleni kormányváltó, és Oroszország feldarabolását célzó, és az orosz természeti javak kifosztására irányuló "ukrajnai" háborújukhoz, amennyibe kerülne. Ebben "projekt"-ben cinkosok 2014 óta a nyugati politikusok és az ukrajnai vezetés. Ez az "európai érték" és a "jogállam". Hanem csapdába estek: A pénz kell a háborújuk és giga ukrajnai pénzmosodájuk folytatásához. Viszont ezek után senki se tartana nyugati bankban pénzt. (Persze, van itt jó kis nemzetközi médiaszemtakaró a népnek: Orbán a hibás! Veszélyes Európára!)
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. szeptember 26. 22:17
Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ursula áttehetné a székhelyét Kijivbe. A héjákkal. Vagy Krivijrigbe. A hajlandókkal. Hogy sírás is legyen. Ott harcban állhatna. Az áramszünettel. Brüsszelt meg engedjék át a galamboknak.:)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!