Kiderült: ezzel a kiskapuval játszaná ki Magyarországot Brüsszel

A Politico arról írt, hogy Brüsszel kiskaput keres Magyarország elszigetelésére, eközben pedig az orosz vagyon milliárdjait juttatná Ukrajnának.

A brüsszeli lap cikkében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke akadályozza az EU azon tervét, amely 140 milliárd eurónyi, orosz vagyontárgy lefoglalását és Ukrajnának való átadását célozza.

Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi kiskaput, amellyel Magyarországot ki lehetne zárni a döntéshozatalból

– ismertették.

Normál esetben egy olyan intézkedés, mint Moszkva tartalékainak lefoglalása, a 27 tagállam egyhangú jóváhagyását igényelné. Ez magába foglalja a vétójogot is, amivel véleményük szerint a magyar miniszterelnök, – aki az EU-s vezetők közül a legszorosabb kapcsolatban áll Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – élne is.