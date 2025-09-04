Drámai figyelmeztetés: a migráció Európa túlélését fenyegeti

Véleménye szerint a bevándorlás tekintetében Európára és Franciaországra nézve a legnagyobb fenyegetettség demográfiai jellegű; az európai társadalom elöregedése, valamint Afrika túlnépesedése miatt a bevándorlás kulturális, vallási és gazdasági szempontból már nem asszimilálható,

és komoly egzisztenciális kockázatot hordoz, ahol Európa léte forog kockán.

Sarkozy a jelenlegi ukrán válságról is nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy világossá vált: az ukránok nem képesek megnyerni a háborút. Ennek fényében minden lehetőséget meg kell ragadni a béke érdekében. Ugyanakkor a volt francia elnök szerint

Ukrajna NATO- és EU-csatlakozása történelmi hibát jelentene, és súlyos következményekkel járna.

Szerinte baklövés Oroszországot az első számú ellenségként és legnagyobb veszélyforrásként kezelni. Sarkozy kiemelte: az ukránok képtelenek győzni, és elkerülhetetlenül területi veszteségek várhatóak az érintett régiókban, amelyeket az ENSZ szigorú felügyelete mellett népszavazás tárgyává lehet tenni.