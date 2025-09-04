Ft
09. 04.
csütörtök
Nicolas Sarkozy migráció Ukrajna Franciaország

Drámai figyelmeztetés: a migráció Európa túlélését fenyegeti

2025. szeptember 04. 11:39

Nicolas Sarkozy szerint a bevándorlás kérdése ma már nem csupán a közbiztonság vagy az antiszemitizmus problémájáról szól, hanem Európa fennmaradását is érinti.

2025. szeptember 04. 11:39
null

A volt francia elnök, Nicolas Sarkozy szerint a migráció kérdése ma már nem csupán a közbiztonság vagy az antiszemitizmus problémájáról szól, hanem Európa fennmaradását is érinti – olvasható a Le Figaro cikkében. Sarkozy egyértelműnek tartja, hogy a megnövekedett antiszemitizmus a bevándorlás következménye, és figyelmeztet: a legnagyobb kihívások még előttünk állnak. 

Véleménye szerint a bevándorlás tekintetében Európára és Franciaországra nézve a legnagyobb fenyegetettség demográfiai jellegű; az európai társadalom elöregedése, valamint Afrika túlnépesedése miatt a bevándorlás kulturális, vallási és gazdasági szempontból már nem asszimilálható, 

és komoly egzisztenciális kockázatot hordoz, ahol Európa léte forog kockán.

Sarkozy a jelenlegi ukrán válságról is nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy világossá vált: az ukránok nem képesek megnyerni a háborút. Ennek fényében minden lehetőséget meg kell ragadni a béke érdekében. Ugyanakkor a volt francia elnök szerint 

Ukrajna NATO- és EU-csatlakozása történelmi hibát jelentene, és súlyos következményekkel járna.

Szerinte baklövés Oroszországot az első számú ellenségként és legnagyobb veszélyforrásként kezelni. Sarkozy kiemelte: az ukránok képtelenek győzni, és elkerülhetetlenül területi veszteségek várhatóak az érintett régiókban, amelyeket az ENSZ szigorú felügyelete mellett népszavazás tárgyává lehet tenni.

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

pipa89
2025. szeptember 04. 13:28
Na, ez egy józan vélemény. Merkel szép lassan a helyére kerül, de abban nem lesz mit megköszönnie!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. szeptember 04. 13:22
"Sarkozy: ...az ukránok nem képesek megnyerni a háborút." Módosítás: ...az ukránok 20-22 ország (!) támogatásával sem képesek megnyerni a háborút.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. szeptember 04. 12:54
na... erről beszélek én is... agyonlőni az összest !!!!
Válasz erre
1
0
Tiszafa
•••
2025. szeptember 04. 12:39 Szerkesztve
A helyzet az, hogy (Nyugat-Európát,) a halottat már nem lehet fenyegetni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!