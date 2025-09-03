Zelenszkij a franciáknak árulta el: ez lehet a háború lezárásának forgatókönyve

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Le Pointnak adott interjújában elismerte: elképzelhető, hogy az ukrajnai háború a koreai forgatókönyvhöz hasonlóan zárul, vagyis hivatalos békeszerződés nélkül befagyó frontvonalakkal.

Szerinte a dél-koreai megoldás

a humanizmus,

az emberközpontúság,

a szabadság és

a fejlődés

értékeinek diadala, hiszen az ázsiai ország a háború után amerikai védőernyő alatt virágzó állammá válhatott.

Zelenszkij azonban hangsúlyozta a különbségeket is: