Zelenszkij a franciáknak árulta el: ez lehet a háború lezárásának forgatókönyve

Az oroszok követelései világosak, de mit szólnak ehhez az ukránok?
Egy már működő modellt vázolt fel az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Le Pointnak adott interjújában elismerte: elképzelhető, hogy az ukrajnai háború a koreai forgatókönyvhöz hasonlóan zárul, vagyis hivatalos békeszerződés nélkül befagyó frontvonalakkal.
Szerinte a dél-koreai megoldás
értékeinek diadala, hiszen az ázsiai ország a háború után amerikai védőernyő alatt virágzó állammá válhatott.
Zelenszkij azonban hangsúlyozta a különbségeket is:
A Dél-Koreával való összehasonlításnak megvannak a korlátai: Észak-Korea lakossága kicsivel több mint 20 millió, míg Oroszországé 140 millió. A fenyegetések ötször, hatszor, akár tízszer nagyobbak.”
Hozzátette, hogy Ukrajnának is szüksége van szilárd biztonsági garanciákra, például Patriot-rendszerekre, melyekből Dél-Korea is rendelkezik.
A francia interjúban az elnök arra is kitért, hogy szerinte Európa biztonsága szorosan összefonódik Ukrajnáéval:
Egy erős Ukrajna Európa biztonságának garanciája.”
Úgy véli, az orosz fenyegetés nemcsak területi kérdés:
Ez nem csupán föld, hanem valakinek az otthona, történelme, identitása.”
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna számára biztonsági szempontból nem lenne ideális a koreai forgatókönyv a háború lezárására, de gazdasági szempontból viszont példaértékű lehet.
