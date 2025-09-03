Ft
szerda
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Észak-Korea Dél-Korea Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Zelenszkij a franciáknak árulta el: ez lehet a háború lezárásának forgatókönyve

2025. szeptember 03. 22:44

Egy már működő modellt vázolt fel az ukrán elnök.

2025. szeptember 03. 22:44
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Le Pointnak adott interjújában elismerte: elképzelhető, hogy az ukrajnai háború a koreai forgatókönyvhöz hasonlóan zárul, vagyis hivatalos békeszerződés nélkül befagyó frontvonalakkal.

Szerinte a dél-koreai megoldás

  • a humanizmus,
  • az emberközpontúság,
  • a szabadság és
  • a fejlődés

értékeinek diadala, hiszen az ázsiai ország a háború után amerikai védőernyő alatt virágzó állammá válhatott.

Zelenszkij azonban hangsúlyozta a különbségeket is:

A Dél-Koreával való összehasonlításnak megvannak a korlátai: Észak-Korea lakossága kicsivel több mint 20 millió, míg Oroszországé 140 millió. A fenyegetések ötször, hatszor, akár tízszer nagyobbak.”

Hozzátette, hogy Ukrajnának is szüksége van szilárd biztonsági garanciákra, például Patriot-rendszerekre, melyekből Dél-Korea is rendelkezik.

A francia interjúban az elnök arra is kitért, hogy szerinte Európa biztonsága szorosan összefonódik Ukrajnáéval:

Egy erős Ukrajna Európa biztonságának garanciája.”

Úgy véli, az orosz fenyegetés nemcsak területi kérdés:

Ez nem csupán föld, hanem valakinek az otthona, történelme, identitása.”

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna számára biztonsági szempontból nem lenne ideális a koreai forgatókönyv a háború lezárására, de gazdasági szempontból viszont példaértékű lehet.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

