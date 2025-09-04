Ft
09. 04.
csütörtök
Hetilap
zűrzavar Tisza Párt tyúkudvar Magyarország

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar

2025. szeptember 04. 13:13

Gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot.

2025. szeptember 04. 13:13
Orbán Viktor
Orbán Viktor
A Tisza adóemelését meg kell akadályozni! Az egész ország fellázadt ellene. De ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek! »Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk.« Ez a Tisza programja. 

Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. 

Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!” 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

maja42
2025. szeptember 04. 13:38
Reméljük a Rendőrség és a TEK teszi a dolgát, hogy megfelelő távolságra legyenek a FIDESZ rendezvényétől! Még megafonnal se lehessen belehangoskodni a megbeszélésbe.
jostothu
2025. szeptember 04. 13:28
Ezt a borostás, felzselézett hajú, teveszájú, gagyi női napszemüvegben pózoló, mélynövésű pojácát mikor takarítják már el a közéletből? Ez többet ártott már, mint a covid és brüsszel együttvéve! Ettől a hazug gerinctelen szélhámostól mit remélnek a biboldók és a lumpen prolik? Őket is át fogja vágni!
