Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza adóemelése ellen, meg kell akadályozni!
Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.
Gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot.
„A Tisza adóemelését meg kell akadályozni! Az egész ország fellázadt ellene. De ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég! Mondd el mindenkinek! »Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk.« Ez a Tisza programja.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt – fogalmazott a kormányfő.
Kiskakaséknál teljes a zűrzavar. Össze-vissza beszéd és fejetlenség. Háromsávos, progresszív jövedelemadó, energiaár emelés, ma meg visszatáncolás az áfacsökkentéstől is. És még ők akarnak kormányozni. Teljes kormányképtelenség. Így még egy tyúkudvart sem lehet elvezetni, nemhogy egy országot. Ezzel szemben mi lépésről-lépésre végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb családbarát adócsökkentését, és Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját.
Kiskakasék gőzerővel készülnek a kötcsei balhéjukra. Nem találtak másik helyet, csak azt, ahol mi gyülekezünk össze. Mindenki láthatja, a Tisza egy kormányképtelen balhépárt. Hiába provokálnak, mi megtartjuk az éves békés, polgári összejövetelünket. Most te is követheted. Figyeld a híreket!”
Ezt is ajánljuk a témában
Van egy olyan érzésünk, hogy nem fog tetszeni a tiszásoknak Orbán Viktor új bejelentése.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher