Belgium is elismeri a palesztin államot, sőt szankciókkal fenyegeti Izraelt

Maxime Prévot belga külügyminiszter bejelentette, hogy Belgium csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen elismerik a palesztin államot – számolt be a Politico.

Az elismerést ugyanakkor feltételekhez kötik: a Hamásznak előbb szabadon kell engednie minden izraeli túszt, és nem lehet többé szerepe Palesztina irányításában.

Prévot közölte: Belgium „szigorú szankciókat” vezet be Izrael ellen.

Ezek közé tartozik a telepesek által illegálisan létrehozott területekről származó termékek importtilalma, a közbeszerzések felülvizsgálata izraeli cégekkel, valamint a konzuli segítségnyújtás korlátozása az illegális telepeken élő belga állampolgároknak.

Emellett „persona non grata” státuszt kapnak Belgiumban a Hamász vezetői, több szélsőséges telepes és két izraeli miniszter – feltehetően Itamar Ben-Gvir és Bezalel Smotrich –, akiket más országok, például az Egyesült Királyság is szankcionált.

A belga külügyminiszter hangsúlyozta: a lépések nem az izraeli nép ellen irányulnak, hanem az izraeli kormányt akarják rákényszeríteni a nemzetközi és humanitárius jog betartására.

Prévot emellett támogatja az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztését, amit eddig főként Németország ellenállása akadályozott.

Franciaország és több nyugati állam már korábban jelezte, hogy a szeptemberi közgyűlésen Palesztina elismerésére készül, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint ez a döntés a Hamász „terrorját jutalmazza” és az áldozatokat bünteti.