Izrael Palesztina Belgium

Belgium is elismeri a palesztin államot, sőt szankciókkal fenyegeti Izraelt

2025. szeptember 02. 15:38

Politikai földrengés: Brüsszel Palesztinát támogatja az ENSZ-közgyűlésen.

2025. szeptember 02. 15:38
null

Maxime Prévot belga külügyminiszter bejelentette, hogy Belgium csatlakozik azokhoz az országokhoz, amelyek a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen elismerik a palesztin államot – számolt be a Politico

Az elismerést ugyanakkor feltételekhez kötik: a Hamásznak előbb szabadon kell engednie minden izraeli túszt, és nem lehet többé szerepe Palesztina irányításában.

Prévot közölte: Belgium „szigorú szankciókat” vezet be Izrael ellen. 

Ezek közé tartozik a telepesek által illegálisan létrehozott területekről származó termékek importtilalma, a közbeszerzések felülvizsgálata izraeli cégekkel, valamint a konzuli segítségnyújtás korlátozása az illegális telepeken élő belga állampolgároknak. 

Emellett „persona non grata” státuszt kapnak Belgiumban a Hamász vezetői, több szélsőséges telepes és két izraeli miniszter – feltehetően Itamar Ben-Gvir és Bezalel Smotrich –, akiket más országok, például az Egyesült Királyság is szankcionált.

A belga külügyminiszter hangsúlyozta: a lépések nem az izraeli nép ellen irányulnak, hanem az izraeli kormányt akarják rákényszeríteni a nemzetközi és humanitárius jog betartására. 

Prévot emellett támogatja az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztését, amit eddig főként Németország ellenállása akadályozott.

Franciaország és több nyugati állam már korábban jelezte, hogy a szeptemberi közgyűlésen Palesztina elismerésére készül, míg Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint ez a döntés a Hamász „terrorját jutalmazza” és az áldozatokat bünteti.

Nyitókép: Abood Abu Salama / AFP

patikus-3
2025. szeptember 02. 16:26
A politikai keret-gondolkodás, a framework, változóban van. Ez problematikus lehet olyan politikusok számára, mint miniszterelnökünk, aki szereti egyszer-s-mindenkorra rögzíteni nézeteit. Nincs ugrabugrálás… Na de ha az új keret túlnyomóvá válik, mit csinál ilyenkor az, aki a régi módihoz ragaszkodik? Nos, valszeg bukik. Ezt jó lenne elkerülni. Ezért esik egyre több szó arról, hogy ki lehet Orbán Viktor utódja. Rogán? Lázár? A kis Orbán? Itt valami nagy titokban éppen alakulgat.
canadian-deplorable
2025. szeptember 02. 16:19
Mi is az a Palesztina? A nevet először a rómaiak használták, miután leverték a 66-73-ig tartó zsidó felkelést. A Palesztina nevet büntetésből húzták elő, az 500 évvel azelőtt kihalt filiszteusokra utalva. A 7-ik század elején elindult a világuralom felé az iszlám. Az egyik első áldozatuk a már elpusztított Judea és Izrael volt. Izraelt az asszírok foglalták el, Judeát pedig a babiloniak. A muszlim Umayyad birodalom elfoglalta mindkettőt és elkezdték a terület iszlamizációját. A ma magukat "palesztinnak" nevező muszlimok őseit ekkor telepítették a mai Izrael területére. A zsidókat történelmük során többször kitelepítették, elűzték, de mindig visszatértek. Ez már 4000 éve folyik. Legalább ők tudnak valamit tenni is azért, hogy a földjüket ne rabolják el holmi muszlimok. Mi nem tudtuk megtartani a földünk 2/3-át. Nyugat-Európa is hamarosan muszlim elnyomás alá kerül.
templar62
2025. szeptember 02. 16:17
A belgák hova hányjanak ?
azegyikunkmindighazudik
2025. szeptember 02. 15:59
Hajrá Palesztina ! Tüntessétek el végre a zsidókat a Föld színéről!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!