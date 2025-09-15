Apokaliptikus jelenetek a szlovák határnál: tornádó csapott le (VIDEÓ)

A románok hírszerzési tábornoka kitálalt a magyar-ukrán viszonyról – ez nem fog tetszeni Zelenszkijnek
Nyugat-Európa is megkapta a magáét.
A Cseh Hidrometeorológiai Intézet szerint extrém erősségű vihar söpört végig Hodonín és Szakolca között, amelyhez tornádó is társult.
Extrém erős vihar vonult végig a szlovák-cseh határ közelében. Az égzendülést tornádó is kísérte – számolt be a Cseh Hidrometeorológiai Intézet.
Az esetről több videó is felkerült különböző közösségi média oldalakra.
A jelenség csak néhány percig tartott, és gyorsan erősödő, rendkívül intenzív viharok kísérték
A mindössze 5 percig tartó vihar egy lakatlan területen, Hodonín és Szakolca (Skalica) határában tombolt.
A tornádó okozta pusztításról a cseh meteorológiai intézet egyenlőre nem közölt pontos információt.
Nyitókép: képernyőkép / Facebook / Cseh Hidrometeorológiai Intézet
