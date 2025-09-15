Ft
09. 15.
hétfő
Apokaliptikus jelenetek a szlovák határnál: tornádó csapott le (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 12:41

A Cseh Hidrometeorológiai Intézet szerint extrém erősségű vihar söpört végig Hodonín és Szakolca között, amelyhez tornádó is társult.

null

Extrém erős vihar vonult végig a szlovák-cseh határ közelében. Az égzendülést tornádó is kísérte – számolt be a Cseh Hidrometeorológiai Intézet.

Az esetről több videó is felkerült különböző közösségi média oldalakra.

A jelenség csak néhány percig tartott, és gyorsan erősödő, rendkívül intenzív viharok kísérték

 A mindössze 5 percig tartó vihar egy lakatlan területen, Hodonín és Szakolca (Skalica) határában tombolt.

A tornádó okozta pusztításról a cseh meteorológiai intézet egyenlőre nem közölt pontos információt.

Nyitókép: képernyőkép / Facebook / Cseh Hidrometeorológiai Intézet

***

Összesen 5 komment

pipa89
2025. szeptember 15. 14:36
Na, ilyesmit nem szeretnék élőben látni! Elég az Óz a csodák csodájában, a Twisterben, és a külföldi híradásokból.
In_memoriam_fleto
2025. szeptember 15. 14:12
A második egy régebbi eset szerintem.
londonbaby
2025. szeptember 15. 13:10
poloska !!!!! már megint elbasztál valamit ??????
borsos-2
2025. szeptember 15. 13:10
Ez valami figyelmeztetés volt az ukik részéről?
