09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd Németország CDU Friedrich Merz

A német kancellár egy dolgot ígért komolyan, de azt sem tudja betartani

2025. szeptember 26. 10:57

A Politico szerint annál is rosszabbul áll a német gazdaság, mint amikor az új kancellár átvette a kormányrudat.

2025. szeptember 26. 10:57
null

Kevesebb mint öt hónappal azután, hogy kancellár lett, Friedrich Merz lehetőségei Németország hosszú gazdasági stagnálásának megszüntetésére már most is szűkösnek tűnnek, írja a Politico.

A lap emlékeztet: Merz azzal az ígérettel került hatalomra, hogy gyorsan véget vet a német ipari válságnak, de a gazdasági kilátások csak rosszabbak lettek hivatalba lépése óta, és politikai gyengeségei sem segítenek. Az üzleti vezetők nyilvánosan is hangot adnak frusztrációjuknak. 

„Iparágunkban a hangulat már nem csak feszült – dühös és csalódott”

– mondta Bertram Kawlath, a VDMA, egy gép- és berendezésgyártók lobbicsoportjának elnöke egy nemrégiben Berlinben megrendezett rendezvényen, Merz szemtanújaként. „A reformoktól való félelem olyan nagy, mint a közmondásos elefánt a szobában. Ez a habozás nagy árat követel. Egyre több vállalat néz szembe mélyreható megszorításokkal. Munkahelyek szűnnek meg.”

Friedrich Merz már most is kellemetlen valósággal néz szembe, folytatja a Politico: a kancellárnak kevés komoly lehetősége van az átfogó reformok és a gyors fordulat végrehajtására, amelyre választási győzelmét építette.

Azok a gyártók, amelyek egykor az ország háború utáni gazdasági fellendülését hajtották, munkahelyeket veszítenek. A munkanélküliek teljes száma augusztusban elérte a 3,02 milliót – ez egy évtizede a legmagasabb érték. 

Két egymást követő gazdasági visszaesés után a közgazdászok alig vagy egyáltalán nem számítanak növekedésre idén. A német üzleti morál hanyatlóban van.

A kancellár, illetve szövetségeseinek korábbi történelmi lépése, hogy több százmilliárd eurós hitelt szabadítottak fel infrastruktúrára és védelemre, jótékony gazdasági hatással bír, de ez nem elég a nagyobb strukturális problémák teljes kompenzálására – mondják a közgazdászok. Ez a kiadás segíteni fog a gyenge, 

  • 2026-os 1,3 százalékos, majd 
  • 2027-es 1,4 százalékos növekedés visszaállításában

– jótékonyan jósolta egy német gazdasági intézetek csoportja ezen a héten.

„A német gazdaság még mindig ingatag lábakon áll” – közölte Geraldine Dany-Knedlik, a Német Gazdaságkutató Intézet munkatársa. „A következő két évben észrevehetően helyre fog állni. A folyamatos strukturális gyengeségek miatt azonban ez a lendület nem lesz fenntartható.”

De egyik problémának sem Friedrich Merz kormánya az eredeti okozója. A kancellár előtt álló hatalmas strukturális problémák – Donald Trump amerikai elnök vámháborúi, a magas energiaárak, a kínai verseny fokozódása, az elöregedő népesség – jóval megelőzték a hivatalba lépését, viszont úgy tűnik, hogy nagyrészt meghaladják a megoldási lehetőségeit.

Mindez nem akadályozta meg Merzet abban, hogy elszenvedje a politikai következményeket, írja a Politico. Egyre nő az elégedetlenség a kormányával szemben, egy új közvélemény-kutatás szerint a németeknek csak 26 százaléka értékeli pozitívan a teljesítményét. Merz fő politikai ellenfele, az Alternatíva Németországért (AfD), a parlament legnagyobb ellenzéki pártja, egyre keményebben támadja a kancellárt a gazdaság és a hitelfelvétellel történő újraélesztési erőfeszítései miatt. 

Ön a Német Szövetségi Köztársaság történetének legkudarcosabb kancellárja lesz” 

– mondta Alice Weidel, az AfD társelnöke a Bundestagban a napokban, mielőtt ráolvasta volna, hogy „az ipar leépítése és a kivándorlás hogyan érinti az összes ipari szektort”.

Szeptemberben az AfD megelőzte Merz konzervatívjait, és több mint egy évtizeddel ezelőtti megalakulása óta először az ország legnépszerűbb pártjává vált.

„Sok év óta nem láttunk valódi növekedést” – ismerte el Friedrich Merz kancellár egy kereskedelmi kamara tagjainak, amikor a hónap elején meglátogatta nyugat-németországi szülővárosát. „A javulás felé vezető első lépés annak felismerése, hogy nem csupán átmeneti gazdasági visszaeséssel, hanem strukturális növekedési válsággal van dolgunk.” 

Merz ezután megfogadta, hogy ősszel alapvető reformokat indít. Néhány támogatója a „reformok őszének” nevezte a kezdeményezést.

A Politico szerint Friedrich Merz számára az a probléma, hogy nem világos, vajon koalíciója – amely konzervatív szövetségéből és a balközép Szociáldemokrata Pártból (SPD) áll – képes lesz-e a következő hónapokban jelentős jogszabályokat elfogadtatni. A törvényhozók részletes lépéseket fontolgatnak a hosszú távú munkanélküli ellátások csökkentésére és a nyugdíjasok munkavállalási ösztönzőinek növelésére.

A legmesszebbre nyúló és politikailag legérzékenyebb reformokra vonatkozó javaslatokra – beleértve a nyugdíjrendszer strukturális átalakítását és az ország alkotmányba foglalt kiadáskorlátozásainak reformját – azonban szakértői bizottságokat kértek fel. Ez a feladatok összetettsége miatt a Politico szerint valószínűtlenné teszi a gyors, merész reformokat.

 

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

Mich99
2025. szeptember 26. 12:32
Egy becstelen kecskére bízni a káposztát...
Válasz erre
0
0
zabszem
2025. szeptember 26. 12:08
Szóval értem, hogy megnyúzzák a jónépet.... De rohadt nagy a kuss a kiadások másik oldalának a visszavágásáról (migrik, ukrán fegyverek, értelmetlen kiadások (pl. Lmbtq lobbi)) ami a hitel jó részét is fel fogja emészteni. De a lényegi stukltúrális, igazi problémáról sajna még nagyobb kuss van... Nevezetesen: Honnan lesz OLCSÓ energia (nem fenntarható, nem drága, hanem olcsó!!!)? Én semmi, ismétlem semmi érdemi tervet nem látok arra vonatkozóan, hogy honnan akarnak olcsó energiát szerezni? Ez esetben honnan várnak bármiféle növekedést? Persze értem, a k@rva nagy hitel kitart egy darabig... És hát egy darabig tart, a népnyúzási is. De hát a népnek is elfogy a lóvéja egyszer.... Szóval a nagy szavakon kívül, hogy REFORM lesz majd.... Lát valaki bármi megoldást, hogy honnan lesz olcsó energia?
Válasz erre
1
0
zabszem
2025. szeptember 26. 12:08
„A javulás felé vezető első lépés annak felismerése, hogy nem csupán átmeneti gazdasági visszaeséssel, hanem strukturális növekedési válsággal van dolgunk.” Hát ez AZ! Csak, hogy a "reformok", amit a Politico gondol (és amit ők stukltúrális problémának neveztek) éppenséggel nem vagy csak kis részben fogják a problémát megoldani... Most jön a hitelek mellett a németeknek a feketeleves... Nevezetesen a középosztály szokásos egyoldalú megnyúzása. Pl "nyugdíjreform", újabb adók... Persze tény, hogy a német jóléti intézkedések tulzóak voltak (ismerős mérnök pl covid óta "állásidőn" van, nem dolgozik, de kapja a fizuja 60%-át...he?!), de valljuk be, hogy simán elbírta a régi gazdaság. Arról nem beszélve, hogy egyéb problémáról és megoldásról nem beszélnek... Mire lesz ez elég? Mint halottnak a csók... A vicc az, hogy a migriket arra hivatkozva hozták be, hogy a nyugdíjrendszer nem fenntarható... Na, most behozták a migriket és most sem az (mert kb több lóvé megy el rájuk).
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. szeptember 26. 11:59
Friedrich 'Nazi' Merz megrögzött hazudozó és választási csaló.
Válasz erre
0
0
