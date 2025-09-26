A német kancellár egy dolgot ígért komolyan, de azt sem tudja betartani

Kevesebb mint öt hónappal azután, hogy kancellár lett, Friedrich Merz lehetőségei Németország hosszú gazdasági stagnálásának megszüntetésére már most is szűkösnek tűnnek, írja a Politico.

A lap emlékeztet: Merz azzal az ígérettel került hatalomra, hogy gyorsan véget vet a német ipari válságnak, de a gazdasági kilátások csak rosszabbak lettek hivatalba lépése óta, és politikai gyengeségei sem segítenek. Az üzleti vezetők nyilvánosan is hangot adnak frusztrációjuknak.

„Iparágunkban a hangulat már nem csak feszült – dühös és csalódott”

– mondta Bertram Kawlath, a VDMA, egy gép- és berendezésgyártók lobbicsoportjának elnöke egy nemrégiben Berlinben megrendezett rendezvényen, Merz szemtanújaként. „A reformoktól való félelem olyan nagy, mint a közmondásos elefánt a szobában. Ez a habozás nagy árat követel. Egyre több vállalat néz szembe mélyreható megszorításokkal. Munkahelyek szűnnek meg.”

Friedrich Merz már most is kellemetlen valósággal néz szembe, folytatja a Politico: a kancellárnak kevés komoly lehetősége van az átfogó reformok és a gyors fordulat végrehajtására, amelyre választási győzelmét építette.