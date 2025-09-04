Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Mark Rutte

Sarkára állt a NATO-főtitkár: nem Moszkva dönti el, mehetnek-e nyugati csapatok Ukrajnába

2025. szeptember 04. 18:35

Rutte szerint Moszkvának nincs beleszólása abba, hogy a békekötés keretében érkezhetnek-e nyugati csapatok Ukrajnába.

2025. szeptember 04. 18:35
null

Nem Oroszország fogja eldönteni, hogy a Nyugat küldhet-e csapatokat Ukrajnába a háborút lezáró békeszerződés keretében – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete által rendezett prágai védelmi csúcstalálkozón.

„Miért foglalkozunk azzal, mit gondol Oroszország Ukrajnáról” 

– tette fel a kérdést csütörtöki felszólalásában arra reagálva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban jelezte: hallani sem akar arról, hogy nyugati csapatokat telepítsenek Ukrajna területére.

„Ukrajna szuverén ország, és Moszkva nem hozhat döntéseket helyette. Finnország sem kért engedélyt az oroszoktól, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz. Ez csak Ukrajna saját döntése, hogy akar-e békefenntartó csapatokat az országba” – közölte Rutte.

A  prágai csúcstalálkozóval egy időben a hajlandók koalíciója is ülésezett Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. A megbeszélés után az ukrán elnök Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen arról számoltak be, a koalíció készített egy tervet az Ukrajnának szánt potenciális biztonsági garanciákról.

Nyitókép: AFP

 

julius68-2
2025. szeptember 04. 19:22
Ukrajna NATO-tag lesz a „jövőben” – mondta az összesen 32 észak-amerikai és európai ország katonai szövetségének főtitkára, Mark Rutte a NATO brüsszeli főhadiszállásán. Euronews 17/10/2024 Ez a Rutte össze vissza hülyül, ilyeneket mondogatott sokáig, azt most meg az ellenkezőjét.
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. szeptember 04. 19:21
Dehogy nem! Olyan jogon dönt, mint Ti geczik, akik egy nem EU és nem NATO államot összeugrasztottatok az oroszokkal, hogy rátegyétek a kezeteket a hatalmas vagyonra! Nagyon bízom benne és imádkozom, hogy Putyin egész hohol banderisztánt elfoglalja és mint ukrajna örökre megszűnik! Zellert meg bedobni a medvék közé, ott izmoskodjon. Utálatos egy nép ez, nem kellenek az EU-nak!
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 04. 19:20
"Rutte szerint Moszkvának nincs beleszólása abba, hogy a békekötés keretében érkezhetnek-e nyugati csapatok Ukrajnába." Rutte nem okoz csalódást! A brüsszeli iránymutatásnak megfelelően támogatja, kiáll, a zsidóság ukrajnai háborúja mellett..! Ez az Európát vezénylő zsidó bagázs, változatlanul járja a németek ellen bevált, járt utat! -és nem mérlegel..! -pedig éppen mostanság tapasztalhatták meg, hogy eltolódtak az erőviszonyok az egyensúlyi állapot felé...
Válasz erre
2
0
Natila
2025. szeptember 04. 19:18
Hát rutte nátó főtitkárnak se jó, de majd rájön.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!