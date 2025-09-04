Sarkára állt a NATO-főtitkár: nem Moszkva dönti el, mehetnek-e nyugati csapatok Ukrajnába

Eddig még soha nem merészkedett Von der Leyen: már ígérni sem tud semmit Magyarországnak
Büntetni viszont annál jobban tud.
Rutte szerint Moszkvának nincs beleszólása abba, hogy a békekötés keretében érkezhetnek-e nyugati csapatok Ukrajnába.
Nem Oroszország fogja eldönteni, hogy a Nyugat küldhet-e csapatokat Ukrajnába a háborút lezáró békeszerződés keretében – közölte Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön, a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete által rendezett prágai védelmi csúcstalálkozón.
„Miért foglalkozunk azzal, mit gondol Oroszország Ukrajnáról”
– tette fel a kérdést csütörtöki felszólalásában arra reagálva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban jelezte: hallani sem akar arról, hogy nyugati csapatokat telepítsenek Ukrajna területére.
„Ukrajna szuverén ország, és Moszkva nem hozhat döntéseket helyette. Finnország sem kért engedélyt az oroszoktól, hogy csatlakozhasson a NATO-hoz. Ez csak Ukrajna saját döntése, hogy akar-e békefenntartó csapatokat az országba” – közölte Rutte.
A prágai csúcstalálkozóval egy időben a hajlandók koalíciója is ülésezett Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. A megbeszélés után az ukrán elnök Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen arról számoltak be, a koalíció készített egy tervet az Ukrajnának szánt potenciális biztonsági garanciákról.
AFP