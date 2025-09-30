A Kreml figyelmeztetést küldött Európának: amire készül, az veszélyes és nagyon rossz ötlet

Trump dühös üzenetet küldött Putyinnak: nem hatotta meg a Kremlt
Peszkov szerint túl érzelmes volt az amerikai elnök.
Putyin első embere enyhén szólva nincs elragadtatva az Európai Bizottság kezdeményezésétől.
Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a „drónfalét” is – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.
Az orosz elnök sajtótitkára újságírói kérdésre válaszolva arra reagált, hogy az Európai Bizottság a minap kezdeményezte egy „drónfal” létrehozását az unió keleti szárnyán.
A falak építése mindig rossz dolog, ahogy azt a történelem is mutatja. És nagyon szomorú, hogy Ukrajna militarista, konfrontatív politikája potenciálisan új elválasztó falak építésében kezdhet most materializálódni”
– nyilatkozott a szóvivő.
Peszkov szerint Európa továbbra is a militarizmus útját járja, ahelyett, hogy keresné a párbeszéd lehetőségét, és biztonsági garanciákat teremtene meg. Megjegyezte, hogy az európai országokban „különböző vélemények” vannak ezzel kapcsolatban.
Leszögezte, hogy a Kreml negatívan értékeli az Oroszország elleni esetleges mélységi csapásokról szóló legújabb ukrán nyilatkozatokat. Hozzátette, hogy Kijev gyakran tesz vitézkedő kijelentéseket Moszkvának címezve, ám a fronton más a helyzet.
Mint mondta, a Kremlben nem tudják, mi állhat ukrán képviselők azon kijelentései mögött, melyek szerint a konfliktus még idén lezárulhat. Odesszával és Mikolajivval kapcsolatban megjegyezte, hogy ebben a két városban „sokan vannak, aki szeretnék a sorsukat Oroszországgal összekötni”, de ők jelenleg ennek „aligha mernek hangot adni”, mert „ez egyszerűen életveszélyes”.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már megszületett volna a döntés arról, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapjon.
A Kreml hétfői állásfoglalásával összhangban megismételte, hogy még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet.
„Az amerikaiak messze nem mindenkinek szállítanak Tomahawk rakétákat. Az európaiak közül, ha nem tévedek, csak Spanyolországnak és Hollandiának, a többiektől valahogy óvakodnak. És ha úgy vélik, hogy Ukrajna felelősségteljes állam, amely felelősségteljesen fogja használni őket, akkor ez számomra meglepő lenne” – fogalmazott Lavrov.
(MTI)
Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
