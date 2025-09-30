Ft
Ft
17°C
8°C
Ft
Ft
17°C
8°C
09. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Szergej Lavrov Kreml (Moszkva) Ukrajna orosz-ukrán háború drón Dmitrij Peszkov

A Kreml figyelmeztetést küldött Európának: amire készül, az veszélyes és nagyon rossz ötlet

2025. szeptember 30. 19:50

Putyin első embere enyhén szólva nincs elragadtatva az Európai Bizottság kezdeményezésétől.

2025. szeptember 30. 19:50
null

Bármilyen fal felépítése Európában nyilvánvalóan rossz ötlet, beleértve a „drónfalét” is – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

Az orosz elnök sajtótitkára újságírói kérdésre válaszolva arra reagált, hogy az Európai Bizottság a minap kezdeményezte egy „drónfal” létrehozását az unió keleti szárnyán.

A falak építése mindig rossz dolog, ahogy azt a történelem is mutatja. És nagyon szomorú, hogy Ukrajna militarista, konfrontatív politikája potenciálisan új elválasztó falak építésében kezdhet most materializálódni

 – nyilatkozott a szóvivő.

Peszkov szerint Európa továbbra is a militarizmus útját járja, ahelyett, hogy keresné a párbeszéd lehetőségét, és biztonsági garanciákat teremtene meg. Megjegyezte, hogy az európai országokban „különböző vélemények” vannak ezzel kapcsolatban.

Leszögezte, hogy a Kreml negatívan értékeli az Oroszország elleni esetleges mélységi csapásokról szóló legújabb ukrán nyilatkozatokat. Hozzátette, hogy Kijev gyakran tesz vitézkedő kijelentéseket Moszkvának címezve, ám a fronton más a helyzet.

Mint mondta, a Kremlben nem tudják, mi állhat ukrán képviselők azon kijelentései mögött, melyek szerint a konfliktus még idén lezárulhat. Odesszával és Mikolajivval kapcsolatban megjegyezte, hogy ebben a két városban „sokan vannak, aki szeretnék a sorsukat Oroszországgal összekötni”, de ők jelenleg ennek „aligha mernek hangot adni”, mert „ez egyszerűen életveszélyes”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy már megszületett volna a döntés arról, hogy Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapjon.

A Kreml hétfői állásfoglalásával összhangban megismételte, hogy még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet.

„Az amerikaiak messze nem mindenkinek szállítanak Tomahawk rakétákat. Az európaiak közül, ha nem tévedek, csak Spanyolországnak és Hollandiának, a többiektől valahogy óvakodnak. És ha úgy vélik, hogy Ukrajna felelősségteljes állam, amely felelősségteljesen fogja használni őket, akkor ez számomra meglepő lenne” – fogalmazott Lavrov.

(MTI)

Nyitókép: SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2025. szeptember 30. 19:57
E szerint addig nem akarják abbahagyni az oroszok, amíg Mikolajevet és Odesszát el nem foglalják.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!