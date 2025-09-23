Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hont András Gázai övezet Izrael Hamász gáza Palesztina

A Hamász, a haladárok üdvhadserege nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre Gázában

2025. szeptember 23. 07:34

A tények kedvéért: palesztinokat öltek.

2025. szeptember 23. 07:34
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Amúgy meg: שנה טובה. (héber kifejezés, jelentése: Boldog új évet! – a szerk.) Egy nappal azt követően, hogy a Hamász, a haladárok üdvhadserege nyilvános gépfegyveres kivégzést hajtott végre Gázában. 

Ezt is ajánljuk a témában

A tények kedvéért: palesztinokat öltek.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Majdi Fathi / NurPhoto /AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
123321
2025. szeptember 23. 09:20
haladárok és jobbikosok kedvencei.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 23. 09:12
"ördöngös pepecselésBúvár Kund 2025. szeptember 23. 08:36 no és nem pazarolják a közpénzt golyóra mert az oroszokra terhelik a költségeket" Vagy simán agyonverik, vasbottal, mint Gonzalo Lirát vagy Sebestyén Józsefet.
Válasz erre
1
0
kbs-real
2025. szeptember 23. 08:46
Mi a baj a gépfegyverrel? Modern, gyors, tiszta...
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 23. 08:34
a hamász most beelőzte a haladárokat mert már egymást ölik de a haladárok gyorsan fel fognak zárkózni
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!