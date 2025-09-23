Robert C. Castel Tarjányi Péternek: Mikor és mennyit élt háborúban, hány háborúban harcolt?
Tarjányi szerint a gázai civileknek nincsenek politikai céljaik a konfliktusban, ám Castel szemtanúként válaszol.
A tények kedvéért: palesztinokat öltek.
A tények kedvéért: palesztinokat öltek.
Izrael már kijelentette, hogy nem ismeri el a kétállami megoldást – jöhet a nagy háború a Közel-Keleten is.
Nyitókép: Majdi Fathi / NurPhoto /AFP