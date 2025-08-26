Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szivárványos lobbi ideológia zebra Florida LMBTQ-ideológia LMBTQ-lobbi

Vége az LMBTQ-uralomnak Floridában: szivárványos szimbólumokat törölnek az utakról

2025. augusztus 26. 07:44

Ron DeSantis floridai kormányzó leszögezte, hogy az utak nem válhatnak politikai üzenetek hordozóivá.

2025. augusztus 26. 07:44
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy 

egyetlen éjszaka alatt újrafestették az orlandói Pulse klub előtti szivárványos zebrát. 

A vitatott döntésben az LMBTQ-közösség szimbóluma tűnt el, amely a 2016-os terrortámadás áldozatainak állított emléket. A lépést Ron DeSantis floridai kormányzó azzal indokolta, hogy az utak nem válhatnak politikai üzenetek hordozóivá – írják.

A szórakozóhelyen 2016-ban egy terrortámadásban 49 ember életét vesztette, további 53 pedig megsérült. A színes átkelő azóta az áldozatok emlékművének részévé vált, most azonban a floridai hatóságok döntése nyomán visszaállították az eredeti, fekete-fehér formáját – emlékeztetnek.

Ron DeSantis kormányzó az X közösségi oldalon hangsúlyozta: 

„Nem fogjuk megengedni, hogy az állami utak politikai célokra legyenek kisajátítva.” 

A republikánus politikus szerint ugyanis a közlekedési infrastruktúra nem lehet ideológiai viták eszköze.

Mint kiderült, a döntést a Florida Közlekedési Minisztériuma (FDOT) is azzal védte, hogy 

az útburkolati jelek kizárólag a közlekedés biztonságát kell szolgálják, és nem hordozhatnak politikai, társadalmi vagy ideológiai üzeneteket. 

A minisztérium több hónapos szabályozás-felülvizsgálat után új előírásokat vezetett be, amelyek értelmében nem engedélyezettek a különleges jelzések és szimbólumok. Az önkormányzatoknak be kell tartaniuk az új szabályokat, különben állami támogatások megvonására számíthatnak, tudjuk meg.

A demokrata politikusok természetesen élesen bírálták a lépést. 

Carlos Guillermo Smith szenátor az X-en úgy fogalmazott, hogy ez „árulás az áldozatok túlélőivel szemben”.

 Orlando polgármestere, Buddy Dyer pedig „kegyetlen politikai aktusnak” nevezte a szivárványos zebra eltávolítását.

A minisztérium ugyanakkor jelezte: a döntés nem az emlékezés eltörlését célozza, hiszen a terveik szerint a Pulse klub közvetlen közelében egy állandó emlékművet hoznak létre, amely méltó módon állít majd emléket a 2016-os merénylet áldozatainak.

„A közlekedési infrastruktúra az emberek és az áruk biztonságos közlekedését szolgálja”

 – közölte az FDOT.

Nyitókép: X

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2025. augusztus 26. 08:24
Elég volt az összes beteg ideológiából a nácizmusból, a kommunizmusból is a liberális LMBTQP-ból.
Válasz erre
0
0
bispora
2025. augusztus 26. 08:22
Tulajdonképpen hogyan jutottunk odáig, hogy a szivárványt elmebetegek kicsavarták a kezünkből?
Válasz erre
1
0
csigabus
2025. augusztus 26. 08:22
Remélem vége lesz ennek a buzi őrületnek nálunk is!
Válasz erre
0
0
herden100
•••
2025. augusztus 26. 08:17 Szerkesztve
🇺🇸🗽 Florida, Brevard megye sheriffjének, Wayne Ivey-nek a szavai a migránsok deportálása ellen tiltakozó szélsőbaloldali tüntetőkhöz: "Ha ellenszegülsz a rendőri intézkedésnek, mész a börtönbe. Ha akadályozod a közúti forgalmat, akkor is mész a börtönbe. Ha megpróbálsz elszökni, fáradtan mész a börtönbe, mert elkapunk. Ha autókat veszel körbe, és próbálod elállni az útjukat, a sofőr teljesen jogosan fog áthajtani rajtad és vonszolja végig a tested az aszfalton. Ha leköpsz minket, először a kórházba fogsz menni, utána börtönbe. Ha megütöd egyikünket, akkor is előbb a korházba mész és csak utána börtönbe. Ráadásul az egyik gyönyörű kutyánk is valószínűleg meg fog harapni. Ha utcakövet vagy Molotov-koktélt dobsz egy rendőrre, vagy lőfegyvert emelsz rá, értesíteni fogjuk a családodat, hogy hol veheti át a maradványaidat, mert végezni fogunk veled. Akkor neked a végállomás a temető lesz. Velünk nem fogsz szórakozni!" 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!