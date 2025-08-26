Vége az LMBTQ-uralomnak Floridában: szivárványos szimbólumokat törölnek az utakról

Kiderült az igazság: itt van minden, amit a zebrákról tudni érdemes
Nem várt állatok szivárogtak be a hazai belpolitikába.
Ron DeSantis floridai kormányzó leszögezte, hogy az utak nem válhatnak politikai üzenetek hordozóivá.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy
egyetlen éjszaka alatt újrafestették az orlandói Pulse klub előtti szivárványos zebrát.
A vitatott döntésben az LMBTQ-közösség szimbóluma tűnt el, amely a 2016-os terrortámadás áldozatainak állított emléket. A lépést Ron DeSantis floridai kormányzó azzal indokolta, hogy az utak nem válhatnak politikai üzenetek hordozóivá – írják.
A szórakozóhelyen 2016-ban egy terrortámadásban 49 ember életét vesztette, további 53 pedig megsérült. A színes átkelő azóta az áldozatok emlékművének részévé vált, most azonban a floridai hatóságok döntése nyomán visszaállították az eredeti, fekete-fehér formáját – emlékeztetnek.
Ron DeSantis kormányzó az X közösségi oldalon hangsúlyozta:
„Nem fogjuk megengedni, hogy az állami utak politikai célokra legyenek kisajátítva.”
A republikánus politikus szerint ugyanis a közlekedési infrastruktúra nem lehet ideológiai viták eszköze.
Mint kiderült, a döntést a Florida Közlekedési Minisztériuma (FDOT) is azzal védte, hogy
az útburkolati jelek kizárólag a közlekedés biztonságát kell szolgálják, és nem hordozhatnak politikai, társadalmi vagy ideológiai üzeneteket.
A minisztérium több hónapos szabályozás-felülvizsgálat után új előírásokat vezetett be, amelyek értelmében nem engedélyezettek a különleges jelzések és szimbólumok. Az önkormányzatoknak be kell tartaniuk az új szabályokat, különben állami támogatások megvonására számíthatnak, tudjuk meg.
A demokrata politikusok természetesen élesen bírálták a lépést.
Carlos Guillermo Smith szenátor az X-en úgy fogalmazott, hogy ez „árulás az áldozatok túlélőivel szemben”.
Orlando polgármestere, Buddy Dyer pedig „kegyetlen politikai aktusnak” nevezte a szivárványos zebra eltávolítását.
A minisztérium ugyanakkor jelezte: a döntés nem az emlékezés eltörlését célozza, hiszen a terveik szerint a Pulse klub közvetlen közelében egy állandó emlékművet hoznak létre, amely méltó módon állít majd emléket a 2016-os merénylet áldozatainak.
„A közlekedési infrastruktúra az emberek és az áruk biztonságos közlekedését szolgálja”
– közölte az FDOT.
Nyitókép: X