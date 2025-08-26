Szenzációs üzletet kötött Svédország, Magyarország áll a háttérben

Thaiföld négy Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben – jelentette be hétfőn a gyártó.

A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá.

A Saab emellett egy olyan „ipari ellentételezésről” szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.

„Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének.

Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta

ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját”– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója.