Szenzációs üzletet kötött Svédország, Magyarország áll a háttérben

Rögtön elrendelte az Alpha riasztást a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja.
A svédek a világ legjobb Gripen-vadászgépeit adták el új piacra.
Thaiföld négy Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben – jelentette be hétfőn a gyártó.
A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá.
A Saab emellett egy olyan „ipari ellentételezésről” szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.
„Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének.
Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta
ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját”– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója.
Thaiföld jelenleg 11 régebbi Gripen, valamint több tucat F-16-os vadászrepülőgépet üzemeltet.
A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja.
A legújabb változatából, a Jas-39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt.
A Világgazdaság eközben arról ír, hogy a Magyarországgal való üzletelés a Saabnak fordulópontnak és mérföldkőnek számított, mivel
NATO-tagországként hazánk bizonyítékot szolgáltatott a világnak, hogy a Gripen kiválóan helytáll a versenytársaival szemben.
A budapesti üzletkötés ráadásul további dollármilliárdos értékesítések előtt nyitotta meg az utat. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött.
A négy új gép 2025-ben és 2026-ban érkezik hazánkba
– írják.
Hangsúlyozzák: a honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis
Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.
Emellett augusztustól
negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait
Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel, tudjuk meg.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: MTI/Ujvári Sándor