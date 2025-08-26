Ft
vadászgépek Thaiföld Saab Svédország Gripen

Szenzációs üzletet kötött Svédország, Magyarország áll a háttérben

2025. augusztus 26. 06:36

A svédek a világ legjobb Gripen-vadászgépeit adták el új piacra.

2025. augusztus 26. 06:36
null

Thaiföld négy Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben – jelentette be hétfőn a gyártó.

A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá.

A Saab emellett egy olyan „ipari ellentételezésről” szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az „ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását” irányozza elő.

„Thaiföld már régóta Gripen-felhasználó, így jól ismeri a típus azon pozitív tulajdonságait, amelyek nagy hasznára vannak a Thai Királyság hadseregének. 

Thaiföld a piacon elérhető legmodernebb harci repülőgépet választotta 

ahhoz, hogy felépítse a stratégiai önállóságát és függetlenségét védő légiflottája új generációját”– jelentette ki a közleményben Micael Johansson, a Saab vezérigazgatója.

Thaiföld jelenleg 11 régebbi Gripen, valamint több tucat F-16-os vadászrepülőgépet üzemeltet.

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. 

A legújabb változatából, a Jas-39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Világgazdaság eközben arról ír, hogy a Magyarországgal való üzletelés a Saabnak fordulópontnak és mérföldkőnek számított, mivel 

NATO-tagországként hazánk bizonyítékot szolgáltatott a világnak, hogy a Gripen kiválóan helytáll a versenytársaival szemben.

A budapesti üzletkötés ráadásul további dollármilliárdos értékesítések előtt nyitotta meg az utat. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött.

 A négy új gép 2025-ben és 2026-ban érkezik hazánkba

 – írják.

Hangsúlyozzák: a honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis 

Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.

 Emellett augusztustól 

negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait

 Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel, tudjuk meg.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: MTI/Ujvári Sándor

