Soros osztrák lapja az MCC és a Mandiner titkos médiabirodalmától félti a németeket és az osztrákokat

A Falter „oroszbarátnak” nevezi az Exxpresst, mivel a lap lehetőséget adott Dmitrij Ljubinszkijnek, Oroszország bécsi nagykövetének, hogy kommentárt írjon. Az FPÖ politikusai, például Marlene Svazek és Petra Steger EP-képviselők is rendszeresen publikálnak az Exxpressben. Julian Reichelt gyakran ír az osztrák lapban is, ahogy a német antifeminista szerző, Birgit Kelle is megjelenik mindkét médiumban. Sebastian Kurz szintén szívesen ad interjúkat a Niusnak és az Exxpressnek: a Niusban az amerikai választásokat elemezte, az Exxpresst pedig rendszeresen megosztja közösségi média felületein.
Paulitsch kifogásolja, hogy Kurz részt vett a legutóbbi MCC Feszten, ahol jelen volt Alice Weidel, az AfD társelnöke, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.
Az újságíró az MCC-t sem hagyja ki összeesküvés-elméletéből. Azt írja, az MCC Bécsben is aktív: két éve megszerezte a kahlenbergi Modul magánegyetem 90 százalékos tulajdonrészét. Az MCC munkatársai, például Bence Bauer, az MCC német-magyar intézetének vezetője és Fidesz-tag, rendszeresen publikálnak a Niusban és az Exxpressben.
Ezzel kapcsolatban Paulitschnak a legfőbb kritikája, hogy a két médium rendszeresen dicséri a magyar közállapotokat.
Az újságíró szerint több „alternatív” média tart kapcsolatot a Fidesz párttal, köztük a német „Tichys Einblick” jobboldali portál is, amelynek főszerkesztője, Roland Tichy, szintén publikál az MCC és az Exxpress felületein, ráadásul az legutóbb MCC Feszten is részt vett.
Paulitsch szerint ez egy összetett ökoszisztéma, amely saját közvélemény-kutató intézetekkel, szerzőkkel és alapítványokkal működik. Németországban a Nius szoros kapcsolatot ápol a Mandinerrel, amely 2025 óta hivatalosan az MCC-hez tartozik. Azt is megemlíti, hogy a Mandiner főszerkesztője pedig Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.
Ralf Schuler, a Nius politikai főszerkesztője szerzőként is publikál a Mandinernél. A Mandiner gyakran idézi forrásként a Nius és az Exxpress cikkeit, különösen, ha Ausztriáról vagy Németországról van szó. A két médium együttműködése nem csupán idézetekben merül ki: a Mandiner YouTube-csatornáján olyan videókat publikál, amelyekben a Mandiner logója mellett a Niusé is szerepel. Például egy Reichelt által készített dokumentumfilmet „exkluzív” tartalomként mutattak be a Mandinernél, szinkrontolmácsolással. Paulitsch mindezt azért helyteleníti, mert szerinte a Mandiner „propagandát terjeszt” Németországban és Ausztriában, miközben Orbán Viktor politikai kapcsolatait erősíti.
Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher