Soros osztrák lapja az MCC és a Mandiner titkos médiabirodalmától félti a németeket és az osztrákokat

Az osztrák Falter című lap, amelyet gyakran kötnek a Soros-hálózathoz, aggodalmát fejezte ki a német és osztrák médiapiacot érintő fejlemények miatt, különös tekintettel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner tevékenységére.

Lina Paulitsch, a lap újságírója terjedelmes cikkben foglalkozik a német Nius médiacsoport működésével. A Nius médiacsoportot 2024-ben alapította Frank Gotthardt német multimilliomos, a CompuGroup Medical tulajdonosa, azzal a céllal, hogy felerősítse a konzervatív nézeteket a német médiában. A médiumot jelenleg Julian Reichelt, a Bild korábbi újságírója vezeti.

Paulitsch szerint Reichelt célja egy „német Fox News” létrehozása.

A Falter állítása szerint a Nius „álhíreket terjeszt és rágalomkampányokat folytat”, amit a Német Újságírók Szövetsége is kritizált, mondván, hogy a portál figyelmen kívül hagyja az „újságírói normákat”. A Nius nem tagja a Német Sajtótanácsnak sem.

A Falter különösen amiatt aggódik, hogy a Niusnak van egy osztrák leányvállalata, az Exxpress. 2024 májusában a Nius anyavállalata, a Vius SE 25 százalékos részesedést szerzett az Exxpressben, mára pedig a médium többségi tulajdonosa lett. Az Exxpresst Eva Schütz alapította, aki korábban az osztrák Pénzügyminisztériumban dolgozott. Partnere, Alexander Schütz, a Trend üzleti magazin szerint Ausztria 100 leggazdagabb embere közé tartozik, emellett az ÖVP korábbi jelentős támogatója és Sebastian Kurz üzleti partnere. Ketten együtt működtetik az AS²K nevű céget.