Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország MCC Ausztria Orbán Viktor ÖVP Mandiner Sebastian Kurz

Soros osztrák lapja az MCC és a Mandiner titkos médiabirodalmától félti a németeket és az osztrákokat

2025. augusztus 26. 22:05

Lina Paulitschnak nagyon nem tetszik, hogy bizonyos német és osztrák médiumok együttműködnek a magyarokkal.

2025. augusztus 26. 22:05
null

Az osztrák Falter című lap, amelyet gyakran kötnek a Soros-hálózathoz, aggodalmát fejezte ki a német és osztrák médiapiacot érintő fejlemények miatt, különös tekintettel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Mandiner tevékenységére.

Lina Paulitsch, a lap újságírója terjedelmes cikkben foglalkozik a német Nius médiacsoport működésével. A Nius médiacsoportot 2024-ben alapította Frank Gotthardt német multimilliomos, a CompuGroup Medical tulajdonosa, azzal a céllal, hogy felerősítse a konzervatív nézeteket a német médiában. A médiumot jelenleg Julian Reichelt, a Bild korábbi újságírója vezeti.

Paulitsch szerint Reichelt célja egy „német Fox News” létrehozása.

A Falter állítása szerint a Nius „álhíreket terjeszt és rágalomkampányokat folytat”, amit a Német Újságírók Szövetsége is kritizált, mondván, hogy a portál figyelmen kívül hagyja az „újságírói normákat”. A Nius nem tagja a Német Sajtótanácsnak sem.

A Falter különösen amiatt aggódik, hogy a Niusnak van egy osztrák leányvállalata, az Exxpress. 2024 májusában a Nius anyavállalata, a Vius SE 25 százalékos részesedést szerzett az Exxpressben, mára pedig a médium többségi tulajdonosa lett. Az Exxpresst Eva Schütz alapította, aki korábban az osztrák Pénzügyminisztériumban dolgozott. Partnere, Alexander Schütz, a Trend üzleti magazin szerint Ausztria 100 leggazdagabb embere közé tartozik, emellett az ÖVP korábbi jelentős támogatója és Sebastian Kurz üzleti partnere. Ketten együtt működtetik az AS²K nevű céget.

A Falter „oroszbarátnak” nevezi az Exxpresst, mivel a lap lehetőséget adott Dmitrij Ljubinszkijnek, Oroszország bécsi nagykövetének, hogy kommentárt írjon. Az FPÖ politikusai, például Marlene Svazek és Petra Steger EP-képviselők is rendszeresen publikálnak az Exxpressben. Julian Reichelt gyakran ír az osztrák lapban is, ahogy a német antifeminista szerző, Birgit Kelle is megjelenik mindkét médiumban. Sebastian Kurz szintén szívesen ad interjúkat a Niusnak és az Exxpressnek: a Niusban az amerikai választásokat elemezte, az Exxpresst pedig rendszeresen megosztja közösségi média felületein.

Paulitsch kifogásolja, hogy Kurz részt vett a legutóbbi MCC Feszten, ahol jelen volt Alice Weidel, az AfD társelnöke, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

Az újságíró az MCC-t sem hagyja ki összeesküvés-elméletéből. Azt írja, az MCC Bécsben is aktív: két éve megszerezte a kahlenbergi Modul magánegyetem 90 százalékos tulajdonrészét. Az MCC munkatársai, például Bence Bauer, az MCC német-magyar intézetének vezetője és Fidesz-tag, rendszeresen publikálnak a Niusban és az Exxpressben. 

Ezzel kapcsolatban Paulitschnak a legfőbb kritikája, hogy a két médium rendszeresen dicséri a magyar közállapotokat.

Az újságíró szerint több „alternatív” média tart kapcsolatot a Fidesz párttal, köztük a német „Tichys Einblick” jobboldali portál is, amelynek főszerkesztője, Roland Tichy, szintén publikál az MCC és az Exxpress felületein, ráadásul az legutóbb MCC Feszten is részt vett.

Paulitsch szerint ez egy összetett ökoszisztéma, amely saját közvélemény-kutató intézetekkel, szerzőkkel és alapítványokkal működik. Németországban a Nius szoros kapcsolatot ápol a Mandinerrel, amely 2025 óta hivatalosan az MCC-hez tartozik. Azt is megemlíti, hogy a Mandiner főszerkesztője pedig Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója.

Ralf Schuler, a Nius politikai főszerkesztője szerzőként is publikál a Mandinernél. A Mandiner gyakran idézi forrásként a Nius és az Exxpress cikkeit, különösen, ha Ausztriáról vagy Németországról van szó. A két médium együttműködése nem csupán idézetekben merül ki: a Mandiner YouTube-csatornáján olyan videókat publikál, amelyekben a Mandiner logója mellett a Niusé is szerepel. Például egy Reichelt által készített dokumentumfilmet „exkluzív” tartalomként mutattak be a Mandinernél, szinkrontolmácsolással. Paulitsch mindezt azért helyteleníti, mert szerinte a Mandiner „propagandát terjeszt” Németországban és Ausztriában, miközben Orbán Viktor politikai kapcsolatait erősíti.

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

***

 

polárüveg
2025. augusztus 26. 23:38
Hát ez jó: a médiabirodalmakat mozgató hatalom retteg a magyar médiabefolyástól! Ilyen, amikor a rabló tolvajt kiált...
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 26. 22:39 Szerkesztve
„A Mandiner propagandát terjeszt” A LEGNAGYOBB lippsi hazugság, hogy valami nem "propaganda"! MINDEN AZ, KIVÉTEL NÉLKÜL! Nincs olyan, ami ne az lenne. Mindig minden propaganda. Nincs, soha nem is volt és soha nem is lesz olyasmi, hogy "független-objektív". Nincs olyasmi a médiában, hogy "pártatlan", "elfogulatlan", "hiteles", "mértékadó" (ez a kedvencem), "középen álló", "független", "objektív", "tárgyilagos", stb, stb, stb... EGYIK SINCS! Mindenki mindenkor ELFOGULT. És ez így helyes, mert emberből vagyunk, az ember meg mindig csak szubjektív tud lenni. Szóval elfogult minden média, csak az a nem mindegy, hogy melyik média milyen értékrend mentén elfogult!
UgyeletesFoApolo
•••
2025. augusztus 26. 22:22 Szerkesztve
A mandinernek a legnagyobb előnye a többihez képest a kommentelhetési lehetősèg. Az elbulvárosodás, a túltolt Szoboszlai-felszopás, meg az elkurvult kéttagú címadást csak ez kompenzálja. Persze a video részleg egyre jobb, tényleg komoly effortot tettek bele és latszik is, de ha ilyen kommentfal lenne mondjuk a Magyar Nemzeten, lehet nem lennénk itt ennyien. Ha viszont a fenti 3 dolgot elhagyják és mondjuk pont a Nemzethez hasonló stílust vennének fel a jelenlegi keretek mellett, az lenne az igazi. Szerintem.
robertdenyiro
2025. augusztus 26. 22:22
Pontosabban: a saját maffiahálózatuk németisztáni egyeduralmát féltik a retkes szardarabok. Rettegnek a bolsilibkány náciszarok. Jó látni a rémült hisztikézésüket. Roppant szórakoztató.
