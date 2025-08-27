Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs doktrína sors Magyarország külpolitika

Nem elszenvedői, hanem alakítói akarunk lenni a saját sorsunknak

2025. augusztus 27. 08:11

A magyar külpolitikai doktrína arról szól, hogy nem elszenvedői, hanem alakítói akarunk lenni a saját sorsunknak.

2025. augusztus 27. 08:11
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Vitán felül áll, hogy Magyarország az Európai Unió szerves része, és ez a jövőben is így marad. Nem mindegy azonban, hogy csak elszenvedői vagyunk-e a közös döntéseknek, vagy az alakítói is a magyar érdekek mentén. Mi az utóbbi utat választottuk.

Hiába vádolnak minket azzal, hogy eltávolodunk, elszigetelődünk a Nyugattól, ennek épp az ellenkezője igaz: Magyarország nyit a Nyugat felé. Soha nem volt még ilyen szoros az együttműködésünk az Egyesült Államokkal, miközben erősítjük az európai patrióta pártszövetséget, amely új lendületet hozhat a kontinens számára. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a sorozatos elhibázott döntések következtében Európa gazdasági súlya látványosan csökken.

A EU globális GDP-részesedése 1992-es 29%-ról 2022-re 17%-ra csökkent. A német gazdaság 3 éve recesszióban van. A Draghi-jelentés is rámutat, hogy az EU termelékenysége és innovációja komolyan lemaradt az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, és ez nem is fog változni a versenyképesség radikális növelése nélkül.

A motor, amely hosszú ideje Magyarország fejlődését is támogatta, ma egyre inkább lassul. Ebben a helyzetben Magyarországnak új megközelítésre van szüksége – nem elegendő az európai minta kritikátlan követése, hanem új felhajtóerőket kell keresnünk. Erről szól a gazdasági semlegesség és a konnektivitásalapú külpolitikai stratégiánk.”

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 27. 08:19
💯
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. augusztus 27. 08:17
Hitvány,orosz-szoponc hazaáruló vagy…🤮🤮🤮
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!