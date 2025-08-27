„Vitán felül áll, hogy Magyarország az Európai Unió szerves része, és ez a jövőben is így marad. Nem mindegy azonban, hogy csak elszenvedői vagyunk-e a közös döntéseknek, vagy az alakítói is a magyar érdekek mentén. Mi az utóbbi utat választottuk.

Hiába vádolnak minket azzal, hogy eltávolodunk, elszigetelődünk a Nyugattól, ennek épp az ellenkezője igaz: Magyarország nyit a Nyugat felé. Soha nem volt még ilyen szoros az együttműködésünk az Egyesült Államokkal, miközben erősítjük az európai patrióta pártszövetséget, amely új lendületet hozhat a kontinens számára. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a sorozatos elhibázott döntések következtében Európa gazdasági súlya látványosan csökken.

A EU globális GDP-részesedése 1992-es 29%-ról 2022-re 17%-ra csökkent. A német gazdaság 3 éve recesszióban van. A Draghi-jelentés is rámutat, hogy az EU termelékenysége és innovációja komolyan lemaradt az Egyesült Államokhoz és Kínához képest, és ez nem is fog változni a versenyképesség radikális növelése nélkül.

A motor, amely hosszú ideje Magyarország fejlődését is támogatta, ma egyre inkább lassul. Ebben a helyzetben Magyarországnak új megközelítésre van szüksége – nem elegendő az európai minta kritikátlan követése, hanem új felhajtóerőket kell keresnünk. Erről szól a gazdasági semlegesség és a konnektivitásalapú külpolitikai stratégiánk.”

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

