Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liza Európa woke Hollandiában

Liza emlékére

2025. augusztus 27. 15:45

Aki meggyilkolta, annak nem kellett volna itt lennie. Ott, Hollandiában, itt, ezen a földrészen.

2025. augusztus 27. 15:45
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Liza holland volt, tizenhét éves. Liza volt. Most halott. Meggyilkolták.

Aki meggyilkolta, annak nem kellett volna itt lennie. Ott, Hollandiában, itt, ezen a földrészen.

Ezt a földrészt Európának hívják.

Ez még nem is olyan régen jelentett valamit. Mármint valamit a földrajzi jelentésen túl. Valami kulturális örökséget, hagyományt, valamiféle közös históriát, amely a földrész országainak egyéni és senki máséhoz nem hasonlítható saját történelméből állt össze.

Ez nincs többé.

Eltűnt. Eltüntették. Vagy mondjuk inkább úgy: legyilkolták. Valamiféle »új«, valami »modern«, valami »woke« nevében.”

Nyitókép: X / Visegrád 24

***

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. augusztus 27. 15:51
A 25 éves nagydorogi anya, akit a kéthetes babájának a meggyilkolásával gyanúsítanak, természetesen cigány. Még az a szerencse, hogy nem másét ölte meg...
Válasz erre
2
0
holger78
2025. augusztus 27. 15:49
Mindenkit megnyugtatok, hogy a következő választásokon is jóval 60 % fölött fognak kapni a rendszerpártok, azaz a balos liberók, Hollandiától Németországon át Svédországig. Nem tudsz mit kezdeni a kimosott agyú európai fehér fajjal, olyan geecibuták az emberek, hogy ha a saját anyját vagy feleségét szúrják le, ezek akkor is újraválasztják őket.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!