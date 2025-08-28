Botrány Romániában: az ország legfontosabb vasútvonalai állnak le

Legfrissebb hírek szerint a román vasút is az országot május óta jellemző korrupciós botrányok áldozata lehet – írja a román Adevarul hírportál értesüléseire hivatkozva a Világgazdaság.

A helyzet napról napra súlyosabb, tucatjával törlik a fontos járatokat keleti szomszédainknál.

A CFR Calatori, a román állami vasúttársaság bejelentette, hogy országszerte több tucat járatot állít le, miután nem tudta kifizetni a vasúti hálózat üzemeltetőjének díjait. Felelősként a megszorító román kormányt nevezte meg a társaság.

A leálló járatok közt igen fontos útvonalak is vannak, amelyek az egész ország és annak lakossága számára fővonalnak számítanak.

A szeptember 1-től szünetelő járatok között olyan fontos vasúti vonalak is vannak, mint a Brassó – Bukarest Északi, Bukarest – Konstanca, vagy a Temesvár – Nagyvárad, Arad – Nagyvárad.

