Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupciós Romániában botrány vasúttársaság

Botrány Romániában: az ország legfontosabb vasútvonalai állnak le

2025. augusztus 28. 18:51

A vasúttársaság a kormányt okolja.

2025. augusztus 28. 18:51
null

Legfrissebb hírek szerint a román vasút is az országot május óta jellemző korrupciós botrányok áldozata lehet – írja a román Adevarul hírportál értesüléseire hivatkozva a Világgazdaság.

A helyzet napról napra súlyosabb, tucatjával törlik a fontos járatokat keleti szomszédainknál.

A CFR Calatori, a román állami vasúttársaság bejelentette, hogy országszerte több tucat járatot állít le, miután nem tudta kifizetni a vasúti hálózat üzemeltetőjének díjait. Felelősként a megszorító román kormányt nevezte meg a társaság. 

A leálló járatok közt igen fontos útvonalak is vannak, amelyek az egész ország és annak lakossága számára fővonalnak számítanak.

A szeptember 1-től szünetelő járatok között olyan fontos vasúti vonalak is vannak, mint a Brassó – Bukarest Északi, Bukarest – Konstanca, vagy a Temesvár – Nagyvárad, Arad – Nagyvárad.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2025. augusztus 28. 19:18 Szerkesztve
Nem is lenne vasutuk, ha Magyarok nem építenek nekik, ezért fentartani sem tudják! Mint Budapesten a BKK-t, libsik kezére adjuk rögtön égnek a buszok és nekik áll feljebb lepulykázzák az utast!
Válasz erre
2
0
massivement-4
•••
2025. augusztus 28. 19:05 Szerkesztve
A rohadó narancsrákos bindzsi putrisztánban természetesen de fasza a vasút, mindig csak a szomszád MÁV-ja a szar. :DDDDDDDDDD Arról volt szó, hogy utolérjük Ausztriát, most meg a román MÁV a mérce, ami miatt gyűlölködhet az uszuló kipcsaknyugger? Vonatinfót visszaadta már Lázár, vagy titkolni kell a rohadást? Balatoni vonalon mi a fasz van már megint? Siemens gyíkemberei báncsák a magyarkát?
Válasz erre
0
4
rugbista
2025. augusztus 28. 19:00
Eddig sem sok vonat járt. Inkább állt, legjobb esetben vánszorgott. Segesvár és Brassó között 4 óra 10 perc személlyel, gyorssal 3 óra 10 perc. 128 kilométeren! 30 és 40 km/h átlagsebesség, nesze neked bezzeg! Ehhez képest szinte száguld 40-nel a személy Kolozsvárról Désre. A múltkor Fehérvárra 158 km/h-val robogott a személy... No, nem mindenhol ilyen, az igaz. A két román vonal, amiről írtam, az is fővonal. De vannak más, kevésbé forgalmas vonalak is Erdélyben. Máramarosszigetről Désre 164 km 5 óra 46 perc alatt (késések nélkül).
Válasz erre
5
1
Gubbio
•••
2025. augusztus 28. 19:00 Szerkesztve
Íme egy mindenre felkészült, virágzó NATO és EU-tagállam. Gazdasági-szociális érdemei méltóvá tette Romániát a 2 gittegylet tagjjává válni.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!