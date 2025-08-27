Ft
08. 27.
szerda
háború Ukrajna Julija Szviridenko

Kínos beismerést tett az ukrán miniszterelnök: testvére külföldre költözött

2025. augusztus 27. 11:28

Julija Szviridenko nyíltan elismerte, hogy testvére, Vitalij Szviridenko elhagyta az országot, és azóta is külföldön él.

2025. augusztus 27. 11:28


Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Szabadság Rádiónak adott interjúban egyértelművé tette: testvére, Vitalij Szviridenko már a teljes körű orosz támadás előtt külföldre távozott, és nem is tért haza. A kormányfő nyilatkozata lezárta azokat a találgatásokat, amelyek hónapok óta keringtek a politikus családjának helyzetéről – írja a karpathir.com

Ő külföldön él”

– fogalmazott tömören a miniszterelnök, amikor arról kérdezték, hogy testvére azóta visszatért-e Ukrajnába. Vitalij Szviridenko korábban a Csernyihivi Területi Tanács képviselője volt a Nép Szolgája pártban, és 2022 augusztusában lakást, valamint földterületet vásárolt Nagy-Britanniában.

A sajtó már a miniszterelnök kinevezése előtt arról cikkezett, hogy politikai karrierjét beárnyékolhatja testvérének ügye. Marjana Bezugla parlamenti képviselő is megerősítette korábban: a testvér Londonba költözött tanulmányai miatt, és nem tért vissza hazájába. Szviridenko mostani kijelentése újabb feszültséget hozhat az ukrán belpolitikában, hiszen a háború idején különösen érzékeny kérdés, ha a vezetők családtagjai külföldön élnek.

Nyitókép: Képernyőkép/en.apa.az 

 

backsplash
2025. augusztus 27. 12:46
Minden második ukrán férfi külföldön hesszel. Miért vannak ezen megakadva. Teljesen normális, hogy valaki nem megy vissza egy háborúba fulladó országba meghalni.
hunyadyt
•••
2025. augusztus 27. 12:24 Szerkesztve
Már azt hittem, hogy a fronton harcol, és védi Európát az oroszok ellen. De ő Londonból harcol a hazájáért. Annyira tipikus hohol hazafi. Remélem legalább rendszeresen tüntet ott Putyin ellen, és még tőbb fegyvert követel a háború folytatásához a bztonságos környezetből az otthonmaradó harcosoknak a sutyerák.
Upuaut
2025. augusztus 27. 11:56
Érdekes, hogy ezeknek mindig van pénzük külföldön házat és földbirtokot vásárolni.
Kovács József
2025. augusztus 27. 11:48
Nahát-nahát, beismerték, hogy ilyen jól fizet Zselé pártja, hogy ebből Angliai lakásokat és földterületeket lehet venni. Ez köztudomásilag az angol átlagember számára szinte lehetetlen az árak miatt, de egy ukrán politikus simán megoldja. És a Tisza ezeket akarja támogatni.
