Kínos beismerést tett az ukrán miniszterelnök: testvére külföldre költözött

Kijev elismerte: kulcsfontosságú térségébe törtek be az oroszok, feszült fordulat következhet
Ukrajna megerősítette, hogy orosz erők betörtek a keleti ipari központnak számító Dnyipropetrovszk régióba, ahol Moszkva hídfőt próbál kiépíteni.
Julija Szviridenko nyíltan elismerte, hogy testvére, Vitalij Szviridenko elhagyta az országot, és azóta is külföldön él.
Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Szabadság Rádiónak adott interjúban egyértelművé tette: testvére, Vitalij Szviridenko már a teljes körű orosz támadás előtt külföldre távozott, és nem is tért haza. A kormányfő nyilatkozata lezárta azokat a találgatásokat, amelyek hónapok óta keringtek a politikus családjának helyzetéről – írja a karpathir.com.
Ő külföldön él”
– fogalmazott tömören a miniszterelnök, amikor arról kérdezték, hogy testvére azóta visszatért-e Ukrajnába. Vitalij Szviridenko korábban a Csernyihivi Területi Tanács képviselője volt a Nép Szolgája pártban, és 2022 augusztusában lakást, valamint földterületet vásárolt Nagy-Britanniában.
A sajtó már a miniszterelnök kinevezése előtt arról cikkezett, hogy politikai karrierjét beárnyékolhatja testvérének ügye. Marjana Bezugla parlamenti képviselő is megerősítette korábban: a testvér Londonba költözött tanulmányai miatt, és nem tért vissza hazájába. Szviridenko mostani kijelentése újabb feszültséget hozhat az ukrán belpolitikában, hiszen a háború idején különösen érzékeny kérdés, ha a vezetők családtagjai külföldön élnek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint az orosz elnök olyan békeajánlatot tett le az asztalra, amit Kijev aligha fogad el.
