Kínos beismerést tett az ukrán miniszterelnök: testvére külföldre költözött

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a Szabadság Rádiónak adott interjúban egyértelművé tette: testvére, Vitalij Szviridenko már a teljes körű orosz támadás előtt külföldre távozott, és nem is tért haza. A kormányfő nyilatkozata lezárta azokat a találgatásokat, amelyek hónapok óta keringtek a politikus családjának helyzetéről – írja a karpathir.com.

Ő külföldön él”

– fogalmazott tömören a miniszterelnök, amikor arról kérdezték, hogy testvére azóta visszatért-e Ukrajnába. Vitalij Szviridenko korábban a Csernyihivi Területi Tanács képviselője volt a Nép Szolgája pártban, és 2022 augusztusában lakást, valamint földterületet vásárolt Nagy-Britanniában.