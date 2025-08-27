Ft
háború Háború Ukrajnában Lengyelország Magyarország Ukrajna Mol Oroszország Barátság kőolajvezeték Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij

Kimutatta a foga fehérjét Sikorski: a legnehezebb pillanatban rúgott bele Magyarországba

2025. augusztus 27. 09:39

A lengyel külügyminiszter bemutatta, milyen a híres európai szolidaritás.

2025. augusztus 27. 09:39
null

Az ukrán dróntámadások orosz energia-infrastruktúra, köztük a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték ellen több napos ellátási zavarokat okoztak, ami miatt Szijjártó Péter külügyminiszter élesen tiltakozott az energiaszuverenitás megsértését emlegetve – írta szerdán a Neue Zürcher Zeitung.

A lap arról is beszámolt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a magyar-ukrán barátság sorsa Budapest kezében van.

Megszólalt a lengyel külügyminiszter

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Magyarország nem várhat több európai szolidaritást, mint amennyit maga tanúsít.

A cikk kiemeli, hogy a magyar kormány, élén Orbán Viktorral, pénzügyi okokból ragaszkodik az orosz olajhoz: az alacsonyabb árak részben a fogyasztóknak, részben a költségvetésnek kedveznek, amit választások előtt különösen fontosnak tartanak. A MOL szerint az alternatív ellátás technikai akadályokba ütközik, szakértők azonban ezt megoldhatónak tartják – állítja a svájci lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

