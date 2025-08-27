Kimutatta a foga fehérjét Sikorski: a legnehezebb pillanatban rúgott bele Magyarországba

Ez még Brüsszelig is eljutott: kritikus üzenetet küldött Magyarország szövetségese
Újra kiderült, hogy nincs egyedül Magyarország.
A lengyel külügyminiszter bemutatta, milyen a híres európai szolidaritás.
Az ukrán dróntámadások orosz energia-infrastruktúra, köztük a Magyarországot is ellátó Barátság kőolajvezeték ellen több napos ellátási zavarokat okoztak, ami miatt Szijjártó Péter külügyminiszter élesen tiltakozott az energiaszuverenitás megsértését emlegetve – írta szerdán a Neue Zürcher Zeitung.
A lap arról is beszámolt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a magyar-ukrán barátság sorsa Budapest kezében van.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Magyarország nem várhat több európai szolidaritást, mint amennyit maga tanúsít.
A cikk kiemeli, hogy a magyar kormány, élén Orbán Viktorral, pénzügyi okokból ragaszkodik az orosz olajhoz: az alacsonyabb árak részben a fogyasztóknak, részben a költségvetésnek kedveznek, amit választások előtt különösen fontosnak tartanak. A MOL szerint az alternatív ellátás technikai akadályokba ütközik, szakértők azonban ezt megoldhatónak tartják – állítja a svájci lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
