Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Európai Unió Szlovákia

Ez még Brüsszelig is eljutott: kritikus üzenetet küldött Magyarország szövetségese

2025. augusztus 26. 10:05

Újra kiderült, hogy nincs egyedül Magyarország.

2025. augusztus 26. 10:05
null

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha élesen reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábbi felszólítására, miszerint Volodimir Zelenszkij elnök „hagyja abba Magyarország fenyegetését” a Barátság kőolajvezeték ügyében – emlékeztetett a The European Conservative.

Szibiha hangsúlyozta, hogy Zelenszkij Ukrajna elnöke, nem Magyarországé, és felszólította Magyarországot, hogy váljon függetlenné az orosz energiától.

Szijjártó viszont visszautasította az ukrán kritikát, kiemelve Magyarország energiaellátásának védelmét és azt, hogy „ez nem a mi háborúnk”.

Szlovákia hozzáállása

A cikkben említik még Juraj Blanárt, Szlovákia külügyminiszterét, aki Szijjártóval együtt az EU vezetőit sürgette az energiaellátás biztosítására és a háború gyors befejezésére.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Teréz Pitykéz
2025. augusztus 26. 10:51
Ez mi a fasz ez a cikk? Balker… a tótok… már megint ….. egydül vagyunk baszki!
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. augusztus 26. 10:35
Szijjártó Péter, külügyminiszter reagált Sybiha bejegyzésére, mondván: „Álljanak meg az energia biztonságunk támadásával! Ez nem a mi háborúnk!" Ugyanis van egy közmondás: "Jó tett helyébe jót várj!" Magyarország hozzájárul Ukrajna energiabiztonságához azzal, hogy villamos energiát és más energiahordozókat szállít Ukrajnába. Elvárható lenne, hogy Ukrajna ne támadja Magyarország energiahordozó importját. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha annyira pofátlan, mint az, aki küszöbödre piszkít és utána még bekopogtat papírért!
Válasz erre
4
0
angie1
2025. augusztus 26. 10:17
Októbertől csatlakoznak a csehek is!
Válasz erre
3
0
Upuaut
2025. augusztus 26. 10:13
Mandiner, Mandiner.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!