Megérkezett a magyar válaszcsapás: ezt nem fogja zsebre tenni Ukrajna
Egyértelmű üzenetet kapott az ukrán külügyminiszter.
Újra kiderült, hogy nincs egyedül Magyarország.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha élesen reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábbi felszólítására, miszerint Volodimir Zelenszkij elnök „hagyja abba Magyarország fenyegetését” a Barátság kőolajvezeték ügyében – emlékeztetett a The European Conservative.
Szibiha hangsúlyozta, hogy Zelenszkij Ukrajna elnöke, nem Magyarországé, és felszólította Magyarországot, hogy váljon függetlenné az orosz energiától.
Szijjártó viszont visszautasította az ukrán kritikát, kiemelve Magyarország energiaellátásának védelmét és azt, hogy „ez nem a mi háborúnk”.
A cikkben említik még Juraj Blanárt, Szlovákia külügyminiszterét, aki Szijjártóval együtt az EU vezetőit sürgette az energiaellátás biztosítására és a háború gyors befejezésére.
