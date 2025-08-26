Ez még Brüsszelig is eljutott: kritikus üzenetet küldött Magyarország szövetségese

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha élesen reagált Szijjártó Péter magyar külügyminiszter korábbi felszólítására, miszerint Volodimir Zelenszkij elnök „hagyja abba Magyarország fenyegetését” a Barátság kőolajvezeték ügyében – emlékeztetett a The European Conservative.

Szibiha hangsúlyozta, hogy Zelenszkij Ukrajna elnöke, nem Magyarországé, és felszólította Magyarországot, hogy váljon függetlenné az orosz energiától.

Szijjártó viszont visszautasította az ukrán kritikát, kiemelve Magyarország energiaellátásának védelmét és azt, hogy „ez nem a mi háborúnk”.

Szlovákia hozzáállása

A cikkben említik még Juraj Blanárt, Szlovákia külügyminiszterét, aki Szijjártóval együtt az EU vezetőit sürgette az energiaellátás biztosítására és a háború gyors befejezésére.