Észak-Korea dührohamot kapott a dél-koreai elnök amerikai beszéde után

Észak-Korea konfrontációs őrültnek nevezte Lee Jae Myung dél-koreai elnököt, miután az Egyesült Államokban tartott beszédében a Koreai-félsziget denuklearizálását sürgette. A felszólalásra azt követően került sor, hogy a vezető hétfőn találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A dél-koreai politikus hangsúlyozta, hogy a leszerelés kulcsfontosságú a tartós béke megteremtéséhez, emellett lehetőséget adna arra is, hogy a Szöul és Washington közötti szövetséget globális szinten magasabb szintre emeljék – írta meg az Al Jazeera.

Szerdán az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA élesen bírálta Lee kijelentéseit, és azt írta, hogy a beszéd „leleplezte valódi színét”, képmutatóként mutatva be őt a világ előtt.

A közlemény szerint az elnök külföldi viselkedése egyértelműen bizonyítja, hogy Dél-Korea sosem fog lemondani a DPRK-val (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság) szembeni konfrontációról.

A kommentár szerint Lee Jae Myung nyílt konfrontációs szándéka cáfolhatatlan bizonyíték arra, miért puszta szofizmus a denuklearizációról szóló kijelentése. A KCNA hozzátette, hogy ismételten emlékeztetik őt arra, Észak-Korea nukleáris fegyverállamként elfoglalt pozíciója elkerülhetetlen választás, amely hűen tükrözi a külső fenyegetések és a globális biztonsági struktúra változásait.

A hírügynökség arról is írt, hogy a denuklearizáció már elméleti, gyakorlati és fizikai szinten is megszűnt, Lee elképzelését pedig csupán egy naiv álomnak nevezték, olyan képzelgésnek, mintha valaki meg akarna ragadni egy felhőt az égen.

Lee, aki júniusban lépett hivatalba, korábban ígéretet tett arra, hogy javítja a kapcsolatokat Phenjannal, miután elődje, a leváltott konzervatív elnök Yoon Suk Yeol idején mélypontra süllyedtek a két Korea viszonyai. Ezeket a közeledési próbálkozásokat azonban Észak-Korea rendre visszautasította. A hónap elején Kim Dzsong Un húga, Kim Jo Dzsong is kemény hangú nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy nem törődünk velük és nem is érdekelnek minket.

Észak-Korea, amelyet az Egyesült Államok és az ENSZ is számos szankcióval sújtott fegyverkezési programjai miatt, a fegyverzetellenőrzési szervezet becslése szerint mintegy ötven nukleáris robbanófejet hozott létre, és rendelkezik elegendő anyaggal további tucatnyi előállításához.

Nyitókép: Matthew Hatcher / AFP

