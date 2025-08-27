Brüsszel retteghet: Orbánék frakciója letarolja az EU-térképet!

Második legnagyobb támogatottsággal a lengyelországi Konföderáció rendelkezik. Támogatottságuk 14-16 százalék, de ők is rendelkeznek növekedési potenciállal. Harmadik helyen a bolgár Újjászületés áll 13-14 százalékos eredménnyel. Nagyjából 13 százalékos eredményt érne el a csehországi Szabadság és Direkt Demokrácia (SPD). Ők olyan szempontból könnyű helyzetben vannak, hogy Csehországban október elején lesz parlamenti választás, és könnyen lehet, hogy hatalomra is tudnak kerülni. Egy ilyen fejlemény növelné az ESN-frakció befolyását. 9 százalékos eredményt érne el a szlovákiai Republika nevezetű alakulat, így ők lennének az ötödik legnagyobb támogatottsággal rendelkező alakut az ESN-ben.

A Fidesznek van a legnagyobb támogatottsága

A Patrióták Európáért frakció legnagyobb támogatottságú pártja a Fidesz-KDNP. A magyar kormánypárt támogatottsága 41-43 százalék körül alakult az elmúlt hónapok felmérései alapján. Második helyen a francia Nemzeti Tömörülés áll 34 százalékos támogatottsággal. Harmadik helyre az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) futna be 33-35 százalékos eredménnyel. Az osztrák alakulat várhatóan tovább tudja bővíteni a támogatottságát, mivel ellenzékben van a nagykoalíciós kormánnyal szemben.



Éppen leszorult a dobogóról az Andrej Babis vezette ANO. Ők 31-33 százalékos támogatottságnak örvendenek, de ez akár elég lehet ahhoz, hogy az októberi választásokat követően a vezető kormánypárt legyenek Csehországban. Ötödik helyen jelenleg a portugáliai Elég! (Chega) nevezetű párt áll, ők most a szavazók 20-22 százalékának a bizalmára számítanának.



Jól látszik, hogy ennek a csoportnak a vezető pártjai nagyon komoly társadalmi támogatottságnak örvendenek, egyáltalán nem számítanak kicsi pártnak, sőt többüknek jó esélye van arra, hogy idővel hatalomra kerüljön.

A Patrióták Európáért frakció legnagyobb támogatottságú pártjai





Román-lengyel-olasz dominancia



Az ECR-frakció legnépszerűbb pártja a romániai AUR. A párt legutóbbi parlamenti voksoláson még a második helyen végzett keeti szomszédunkban, de most nagy fölénnyel megnyerné a választásokat. Támogatottságuk jelenleg 36-38 százalékon áll, míg tavaly decemberben csak 18 százalékot kaptak. 30 százalék körüli támogatottsággal áll a képzeletbeli második helyen a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS). Az olasz kormánypárt, az Olasz Testvérek (FdL) 29 százalékon állnak hároméves kormányzás után. A negyedik legnépszerűbb párt ebben a csoportban a Svéd Demokraták (SD) 20 százalékos eredménnyel, míg az Új-Flamand Szövetség 16,5 százalékon áll.



Az EPP éllovasai Máltáról, Horvátországból és Szlovániából érkeznek



Érdekes módon az Európai Néppárt legnépszerűbb tagpártja a máltai Nacional nevezetű ellenzéki párt, ők 40 százalék körül állnak. Második helyen állhat a Tisza Párt, ha hihetünk a magyar felméréseknek, ők olyan 38-40 százalék körül állhatnak. Harmadik a spanyol Néppárt, ők 35 százalék körüli eredményt érnének el most. Végül pedig ismét két alacsony népességgel rendelkező ország pártjai következnek: a horvátországi HDZ 34, míg a szlovéniai SDS 31,5 százalékot érne el.

A liberális frakció legnépszerűbb pártja a szlovéniai kormánypárt, a Szabadság (Svoboda) 24 százalékos eredménnyel. Ezt egy hármas holtverseny követi. A luxemburgi demokraták, az ír Fianna Fail és a szlovákiai progresszívek mind 21 százalékos népszerűségnek örvendenek. Ötödik helyre az észt Centrumpárt fért még fel 16,5 százalékos eredménnyel.

Érdekes, hogy ezen a listán egyetlen nagy népességű uniós tagállam liberális pártja sem fért fel, mindez sokat elmond ezen eszmeirányzat összeurópai népszerűségéről.

A Zöldek sem állnak túl jól

A Zöldek frakciójában jelenleg a holland zöldek állnak az első helyen, de csupán 17,5 százalékos népszerűséggel.

A litván demokraták 15,5, majd pedig a dán Baloldali Zöldek következnek 14 százalékos támogatottsággal,

a horvát Podemos 12,

míg a németországi Zöldek 11,5 százalékos népszerűséggel tudtak a listára kerülni.

A Baloldali frakció éllovasai némileg jobb eredménynek örülhetnek, mint a Zöldek. A legnépszerűbb párt náluk a ciprusi munkáspárt 22 százalékkal. Az ír Sinn Féin 21, míg az olasz Öt Csillag Mozgalom 13 százalékos eredménnyel tudott a dobogóra állni. A belga munkáspárt lett a negyedik 12 százalékkal, és még pont befért az első ötbe a németországi Die Linke 10,5 százalékkal.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének legnépszerűbb pátja a máltai Munkáspárt. Ők jelenleg 54 százalék körüli támogatottságnak örvendenek, egyébként 2013 óta vezetik a szigetországot. Második helyen a svéd szocdemek állnak 33-35 százalékos népszerűséggel. Harmadik helyre még éppen be tudtak futni a horvátországi szocdemek 26,5 százalékkal. A spanyol kormányzó szocialisták 26 százalékos népszerűséggel lettek a negyedikek, míg a finn szocdemek 25 százalékon állnak.

Összességében jól látszik, hogy európai szinten a Patrióták, az ECR és az ESN-frakciók pártjainak adott tagállami népszerűsége kimagasló a többi frakció alakulataihoz képest.

Ráadásul mind az EPP, mind az S&D esetében a legnépszerűbb pártok kis népességű tagállamokból érkeznek, tehát eleve nem tudnának sok mandátumot összegyűjteni. Fontos jelezni, hogy a következő európai parlamenti választás csak 2029 nyarán lesz, így a fent bemutatott erőviszonyok addig még nagyon sokat változhatnak.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP