Álszentség a csúcson: Ukrajna és Brüsszel is bőségesen vásárolja az orosz olajat

India júliusban Ukrajna legjelentősebb dízelüzemanyag-beszállítójává vált – számolt be a NaftoRynok Daily Fuels&LPG szakportál. Az adatok szerint India a teljes import 15,5 százalékát adta, a napi átlagos szállítás 2,7 ezer tonnát ért el.

Az elemzők szerint ez az idei év egyik legmagasabb mutatója.

Az indiai finomítókban előállított üzemanyagot elsősorban romániai kikötőkön keresztül, a Dunán szállították Ukrajnába. A lista második helyén Szlovákia állt 15 százalékos részesedéssel, őt pedig Görögország, Törökország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, az Egyesült Államok, Dánia, Szaúd-Arábia és más országok követték.

India korábban a második legnagyobb vásárlója volt az orosz olajnak Kína után, amelyet saját finomítóiba importált.

Ez a helyzet azonban jelentősen megváltozott, miután Donald Trump amerikai elnök augusztusban rendeletet írt alá, amely 25 százalékos pótlólagos vámot vetett ki az indiai árukra. Washington célja ezzel az volt, hogy rákényszerítse Új-Delhit az orosz olajvásárlások leállítására, mivel az amerikai kormány álláspontja szerint ezek a bevételek hozzájárulnak az ukrajnai háború finanszírozásához.

A nyomásgyakorlás hatására India fokozatosan elfordult az orosz kőolajtól.

A Bloomberg értesülései szerint Moszkva az Indiának szánt Urals típusú olajat immár a kínai piacokon próbálja értékesíteni, jellemzően kedvezményes áron. Ez jól mutatja, hogy az amerikai szankciós politika nemcsak az orosz energiahordozók globális kereskedelmét alakítja át, hanem új erőviszonyokat is teremt az olaj- és üzemanyagpiacon.