Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kőolaj dízel Ukrajna India

Álszentség a csúcson: Ukrajna és Brüsszel is bőségesen vásárolja az orosz olajat

2025. augusztus 27. 14:50

India lett Ukrajna legnagyobb dízel beszállítója.

2025. augusztus 27. 14:50
null

India júliusban Ukrajna legjelentősebb dízelüzemanyag-beszállítójává vált – számolt be a NaftoRynok Daily Fuels&LPG szakportál. Az adatok szerint India a teljes import 15,5 százalékát adta, a napi átlagos szállítás 2,7 ezer tonnát ért el. 

Az elemzők szerint ez az idei év egyik legmagasabb mutatója.

Az indiai finomítókban előállított üzemanyagot elsősorban romániai kikötőkön keresztül, a Dunán szállították Ukrajnába. A lista második helyén Szlovákia állt 15 százalékos részesedéssel, őt pedig Görögország, Törökország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, az Egyesült Államok, Dánia, Szaúd-Arábia és más országok követték.

India korábban a második legnagyobb vásárlója volt az orosz olajnak Kína után, amelyet saját finomítóiba importált.

Ez a helyzet azonban jelentősen megváltozott, miután Donald Trump amerikai elnök augusztusban rendeletet írt alá, amely 25 százalékos pótlólagos vámot vetett ki az indiai árukra. Washington célja ezzel az volt, hogy rákényszerítse Új-Delhit az orosz olajvásárlások leállítására, mivel az amerikai kormány álláspontja szerint ezek a bevételek hozzájárulnak az ukrajnai háború finanszírozásához.

A nyomásgyakorlás hatására India fokozatosan elfordult az orosz kőolajtól.

A Bloomberg értesülései szerint Moszkva az Indiának szánt Urals típusú olajat immár a kínai piacokon próbálja értékesíteni, jellemzően kedvezményes áron. Ez jól mutatja, hogy az amerikai szankciós politika nemcsak az orosz energiahordozók globális kereskedelmét alakítja át, hanem új erőviszonyokat is teremt az olaj- és üzemanyagpiacon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: OHN THYS /AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipracio-2
2025. augusztus 27. 16:10
Ez teljesen rendben. Képességei és hitelessége alapján Orbán az egyik legalkalmasabb arra, hogy ne csak belföldön, hanem immár nemzetközi körökben is földig járassa le, égesse a ner-t, a fideszt, a főnökét Putyint egyaránt.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. augusztus 27. 16:09
Azért mindig jót lehet röhögni ezeken a hozzáértésmentes cikkeken,...höhöö Csodálatosak ezek az orbánbaszerelmes hívők,akik különös szenvedélyt táplálnak az olyan következtetések iránt. ,amelyekre a vezérük goebbelsi propagandistái eszével((?)jutnak)TElőszöris a FideSS oldalai nem újságok,nem sajtótermékek hanem a NER goebbelsi-mindig a legalacsonyabb értelmi képességűekhez kell szólni úgy biztosan célbaér-propaganda végtermékei a magukat elhülyíteni hagyók fogyasztására "Orbán Paks2,ROSZATOM,a Gazprom piacinál 6x drágább orosz gázért-az olcsón urali és a drágább brent árkülönbség sok-sokmilliárdos profitjáért,amiből minden bizonnyal Orbán is részesül-úgy leszopta Putyint,hogy azóta is felcsapott farokkal jár".. Németország teljesen,az EU szinte teljesen (98%)ban lejött az orosz gázról. Miközben Orbanisztán egyre jobban fokozza az orosz gázbehozatalt,.. Az EU-ból egyedül Kirill szankciók alóli vétó megmentője- szájában Putler farkával- Orál Viktor finanszírozza Putler háborúját
Válasz erre
0
0
mamika2
2025. augusztus 27. 15:59
hatalmas a félelem .féljetek macskás fadíszek, mert hazudik a tv és most már mi jövünk ...ennyikeeee
Válasz erre
0
4
salátás
2025. augusztus 27. 15:42
kimirszen 2025. augusztus 27. 15:01 A lista második helyén Szlovákia állt 15 százalékos részesedéssel, Vagyis a MOL. --------- a MOL tankol szlovákiában, vagy a szlovákok? megint kibaszott okos akartál lenni, de beszarás lett a vége
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!