Lehet beszélni, gyülekezni, terjedhetnek bármiféle eszmék, a valósággal szembemenő, őrült ideológiák, utópisztikus lázálmok, erőszakos, másokat leigázni, a társadalmat teljesen megváltoztatni, szétverni akaró, fanatikus gondolatok, elnyomó totalitárius eszmék.

És ezek kombinációi.

A jólét miatt a mindennapi életükre valóban nehézséget jelentő problémái viszont nincsenek az embereknek. Ezért keresnek, kreálnak maguknak. Ami valamelyest természetes emberi viselkedés.

Így állt elő például a migráció támogatása is a liberálisok körében. Jó dolgukban, jólétükben nemcsak keresik a problémákat, de szeretnek erényt fitogtatni is.

Megmutatni, hogy mennyire jó emberek. Beveszik a mesét, hogy az Európát elözönlő ázsiaiak és afrikaiak valóban menekültek, és meglátják bennük az áldozatot. Akiket majd ők, a nagy hősök megmentenek.”

