kormány Európában migráció

A kontinens lejtőre került

2025. augusztus 30. 07:24

ÉN CSAK LEÍRTAM… – Az európai kormányok még gyorsítanak is az önfelszámoló folyamatokon.

2025. augusztus 30. 07:24
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Mindenfajta vélt vagy valós gazdasági nehézség – és a sok hergelés – ellenére vitathatatlan, hogy Európában az általános életszínvonal messze magasabb, mint a történelem során valaha is. Persze, nem mindenki él egyformán jól, társadalmi csoportonként és országonként is vannak számottevő különbségek, az elmúlt néhány évben pedig repedezik a második világháború után létrejött nyugati jóléti modell és stabilitás. Amihez a 90-es évektől Kelet-Európa is csatlakozott. A fiatalok már ebbe a jólétbe és szabadságba születtek. 

Lehet beszélni, gyülekezni, terjedhetnek bármiféle eszmék, a valósággal szembemenő, őrült ideológiák, utópisztikus lázálmok, erőszakos, másokat leigázni, a társadalmat teljesen megváltoztatni, szétverni akaró, fanatikus gondolatok, elnyomó totalitárius eszmék. 

És ezek kombinációi.

A jólét miatt a mindennapi életükre valóban nehézséget jelentő problémái viszont nincsenek az embereknek. Ezért keresnek, kreálnak maguknak. Ami valamelyest természetes emberi viselkedés.

Így állt elő például a migráció támogatása is a liberálisok körében. Jó dolgukban, jólétükben nemcsak keresik a problémákat, de szeretnek erényt fitogtatni is. 

Megmutatni, hogy mennyire jó emberek. Beveszik a mesét, hogy az Európát elözönlő ázsiaiak és afrikaiak valóban menekültek, és meglátják bennük az áldozatot. Akiket majd ők, a nagy hősök megmentenek.”

Nyitókép: Rene Gomolj / AFP

***

orokkuruc-2
2025. augusztus 30. 08:40
A dolog a Kallergi tervvel indult, ami egy Euurópa központú világ szülötte. Mostanra értek össze a nemgójok németpusztító , az USA NyugatEurópa -- Orosz o. gazdasági kapcsolódást szétszakító, és a szintén nemgój Kallergi terv csapásai a kellemes idők szülte puha nyugateurópai lakosságra. Áldjuk és védjük az egyetlen embert akinek köszönhetjük majd, ha kimaradunk ebből a földrész-szintű reccsből!
jamborz
2025. augusztus 30. 08:38
Európa mai vezetőit a London City ben működő több ezer éve működő zárt oligarchia juttatja és tartja hatalomban. Kit fenyegetéssel, kit pénzzel irányítanak. Itt az európaiak érdekei a legkevesebbet sem számítanak. Ha valaki nem tudná, London City nem Anglia. Az egy külön ország, saját kormánnyal, miniszterelnökkel stb. A miniszterelnök az ún Lord Mayor. Ez egy magánbirodalom világ központja.
istvanpeter
2025. augusztus 30. 08:20
Némileg tényleg nehéz megérteni és elfogadni, hogy a globális háttérhatalmi maffia nem szeretne büszke, erős és szuverén Európát látni, hanem csak a jövendő világrabszolga birodalom behódoltatott itteni régióját akarja kiépíteni.
hallgató
2025. augusztus 30. 08:11
Nyugat-Európából az átlagos magyar turista zömében a szállodák komfortzónáját tapasztalja meg csupán. Ebben a safe space-ben max amit lát, azok a néger árusok, a távol-keleti masszőrök, a viselkedni tudó indiai pincér....utóbbi még igy is udvariasabb, mint a cinikus belpesti magyar kollegája... Mielött még valaki fèlreértene, egyetértek a cikk szerzőjével, de amíg a magyar turistának a nyugat-európai nyaralása során a legnagyobb kellemetlenséget a meglódult szállodaárak és a bunkó brit sörturisták jelentik, addig Jeszenszkynek nincs túl könnyű dolga.
