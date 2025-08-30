Betelt a pohár a briteknél: beigazolódott, hogy az illegális migránsok jogai fontosabbak a kormánynak, mint a brit polgároké
Hiába döntött a bíróság a migránsok javára, az essexiek folytatják a tüntetést.
ÉN CSAK LEÍRTAM… – Az európai kormányok még gyorsítanak is az önfelszámoló folyamatokon.
„Mindenfajta vélt vagy valós gazdasági nehézség – és a sok hergelés – ellenére vitathatatlan, hogy Európában az általános életszínvonal messze magasabb, mint a történelem során valaha is. Persze, nem mindenki él egyformán jól, társadalmi csoportonként és országonként is vannak számottevő különbségek, az elmúlt néhány évben pedig repedezik a második világháború után létrejött nyugati jóléti modell és stabilitás. Amihez a 90-es évektől Kelet-Európa is csatlakozott. A fiatalok már ebbe a jólétbe és szabadságba születtek.
Lehet beszélni, gyülekezni, terjedhetnek bármiféle eszmék, a valósággal szembemenő, őrült ideológiák, utópisztikus lázálmok, erőszakos, másokat leigázni, a társadalmat teljesen megváltoztatni, szétverni akaró, fanatikus gondolatok, elnyomó totalitárius eszmék.
És ezek kombinációi.
A jólét miatt a mindennapi életükre valóban nehézséget jelentő problémái viszont nincsenek az embereknek. Ezért keresnek, kreálnak maguknak. Ami valamelyest természetes emberi viselkedés.
Így állt elő például a migráció támogatása is a liberálisok körében. Jó dolgukban, jólétükben nemcsak keresik a problémákat, de szeretnek erényt fitogtatni is.
Megmutatni, hogy mennyire jó emberek. Beveszik a mesét, hogy az Európát elözönlő ázsiaiak és afrikaiak valóban menekültek, és meglátják bennük az áldozatot. Akiket majd ők, a nagy hősök megmentenek.”
