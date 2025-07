Az ismét felbukkanó, a Kelet Közép Európát kísértő Tomahawk legendáról ír a Világgazdaság. A hivatalos neve BGM-109-es önállóan manőverező robotrepülőgép. A Tomahawk tehát nem rakéta, mert levegőszívó sugárhajtómű hajtja és olyan sebességgel repül, mint egy utasszállító repülőgép. Manőverező képessége nem éri el egy F-16-osét, azaz egy modern elfogó vadászgép semlegesíteni tudja.

A lap szerint Zelenszkij ukrán elnök is áldozatul esett a mítoszteremtésnek, ami a Tomahawkokat övezi. A már az ukrán hadsereg fegyvertárában lévő francia-angol SCALP Storm Shadow cirkálórakéta csaknem egy generációval fiatalabb, akárcsak a jobbnak tartott német-svéd változata a KEPT 350 Taurus, amit az új német kancellár sem siet Kijev rendelkezésére bocsátani.

Zelenszkij viszont mindenáron Tomahawkokat is akar, amelyek már bizonyítottak.

Már az első Öböl-háborúban (1991) több százat vetettek be belőlük. Később, a második Öböl-háborúban a bevetések során problémát okozott a TERCOM, a Tomahawkokba beépített talajegyenetlenség-követő rendszer megbízhatatlansága a sivatagi környezetben. Megoldást csak a műholdvezérlés (GPS) hozott. Tomahawkokat vetettek be Irakon kívül Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában és Szíriában is.

Nagyon jó és pontos rendszerekként ismerik őket. Tíz felbocsátott Tomahawkból legalább öt a cél tízméteres körzetében csapódik be. A Nyugat egyes médiumai szerint (a Sun brit napilap katonai szerkesztője, Jerome Starkey) július 4-én, amikor Trump és Zelenszkij beszélt egymással, az amerikai elnök állítólag megkérdezte az ukrán vezetőt: „el tudnátok érni Moszkvát és Szentpétervárat?”. Zelenszkij magabiztosan válaszolt: „természetesen, ha kapunk megfelelő fegyvereket”. Zelenszkij a Sun szerkesztője szerint a Tomahawk cirkálórakétákra célzott.