Történelmi lépésre készülnek – összefogna a radikális jobb- és baloldal Németországért

Ebben a politikai környezetben okozott meglepetést, hogy az AfD társelnöke, Timo Chrupalla szövetségi szintű tárgyalásokat javasolt a BSW-vel. Chrupalla szerint az egyeztetés Németország érdekeit szolgálja, és elmondása szerint a párt másik prominens vezetője, Alice Weidel is támogatja a kezdeményezést.

Chrupalla emlékeztetett arra, hogy a két párt tartományi szinten, például Türingiában, már korábban is folytatott egyeztetéseket.

A szövetségi szintű együttműködés Németország érdeke”

– fogalmazott.

A javaslatot a sajtó kérdésére Wagenknecht is pozitívan fogadta, mondván, hogy „természetesen” hajlandó tárgyalni az AfD-vel. A két párt közötti kapcsolat nem teljesen új keletű: a BSW és az AfD türingiai frakcióvezetői már Chrupalla javaslata előtt is találkoztak, hogy helyi és országos ügyekről tárgyaljanak. Ezek a megbeszélések főként regionális kérdésekre fókuszáltak, de bizonyos szövetségi témák is napirendre kerültek.