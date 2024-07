Orbán mellé állt a német baloldal sztárja: „Végre valaki megpróbált minden oldallal beszélni!”

Wagenknecht új kezdeményezése látványos sikert hozott: fél éve létező pártja országosan máris 8 százalékon áll a POLITICO Poll of Polls közvélemény-kutatási átlaga szerint, miközben a Linke mélyen a parlamenti bejutási küszöb alá, 3 százalékra zuhant. A szeptemberben új helyi törvényhozást (Landtagot) választó három keletnémet tartományban sikerük ennél is nagyobb: Szászországban, ahol 31 százalékkal az AfD vezet most a kutatásokban, a BSW 15 százalékkal harmadik erő, míg a korábban népszerű Linke 3,5 százalékra zsugorodott.

Türingiában az AfD 28,6 százalékkal vezet, a BSW népszerűsége 20,4 százalék, s a helyben népszerű tartományi miniszterelnök, Bodo Ramelow támogatottsága is csak 12,7 százalékra tudja felhúzni a Linkét.

Brandenburg tartományban az AfD 24,9 százalékkal vezet, a BSW 16,3 százalékkal negyedik holtversenyben a CDU-val és SPD-vel, a Linke pedig 3,8 százalékos támogatottságával szintén kifelé tart a Landtagból.