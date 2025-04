Halottak választották meg a CDU-t? – áll a bál a német választások körül

Komoly botrány van kialakulóban a februárban megtartott németországi előrehozott választással kapcsolatban – számolt be róla a Berliner Zeitung. Számos panaszt nyújtottak be a választással kapcsolatban, amelyekbe most betekintést nyert a német lap. Többek között Sahra Wagenknecht, a BSW párt elnöke is panasszal élt, mivel pártja nem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékot. Továbbá Marcel Luthe, a berlini képviselőház korábbi tagja és a Good Governance szakszervezet jelenlegi elnöke is beadott egy 80 oldalas panaszt, több mint 200 oldalnyi támogató dokumentummal.

Egy hajszálon múlt

Luthe a dokumentumokban tételesen felsorolja a választáson tapasztalt hiányosságokat, valamint azt, hogy ezek miként befolyásolhatták – akár szándékosan is – a választás végső eredményét.

Az előrehozott választáson mindössze 10 ezer szavazaton múlt, hogy a BSW bejut-e a Bundestagba

– összehasonlításképpen Németország lakossága közel 85 millió.

Ez jelentősen befolyásolta volna az ország jövőjét, mivel ebben az esetben a parlamentben nem lett volna többsége a CDU/CSU-SPD koalíciónak.