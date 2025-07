Mire készül Románia? – Brutális katonai beszerzést jelentett be a védelmi minisztérium

Románia az izraeli Rafael Advanced Defense Systems Spyder légvédelmi rendszerének egy konfigurációját fogja beszerezni – erősítette meg a cég szóvivője ma a Breaking Defense nevű szakportálnak.

Hétfőn a Román Nemzeti Védelmi Minisztérium Fegyverzeti Főigazgatósága bejelentette, hogy július 18-án megállapodás született a helyi CN Romtehnica SA és a Rafael között. Azt, hogy a Rafael rendszerei közül melyiket választották viszont csak most közölték:

a Spyder mellett döntöttek.

A minisztérium közölte, hogy a megállapodás három szerződésből áll, amelyek hat integrált légvédelmi rendszert tartalmaznak. A három szerződés hét évre szóló beszerzést ölel fel, az első két rendszer az első szerződés aláírásától számított három éven belül érkezik meg.

A minisztérium szerint „a beszerzési program célja, hogy a hadsereget korszerű fegyverrendszerekkel szerelje fel, amelyek légi fenyegetések, köztük drónok és cirkálórakéták elleni védelemre szolgálnak.” A rendszer emellett megfelel a NATO követelményeinek – tették hozzá. A megállapodás magában foglalja „egy kiképzési és oktatási rendszert, egy szimulációs rendszert a VSHORAD operátorok ellenőrzésére és értékelésére, hat SHORAD és hat VSHORAD rendszert, beleértve a lőszert, a kiképzést és a logisztikai támogatást” – közölte a minisztérium.

A megállapodás teljes értéke meghaladja a 2,3 milliárd dollárt (782 milliárd forint).

Izraeli sajtóhírek jelentése szerint a románok a Spyder rövid és ultrarövid hatótávolságú változatát szerzik be, a fejlett Python 5 rakétákkal, amelyek hatótávolsága körülbelül 20 kilométer.

A Breaking Defense megjegyezte, hogy az izraeli légvédelmi rendszereknek egyre nagyobb a piaca Európában. Nemrég Németország megszerezte az Israel Aerospace Industries által gyártott Arrow légvédelmi rendszert, Finnország pedig aláírt egy megállapodást a Rafael által gyártott David’s Sling beszerzéséről. És a mostani beszerzés sem az első eset, hogy izraeli vállalttól szerez be védelmi felszerelést, 2023 márciusában elektro-optikai és elektronikus hadviselési rendszereket szerzett be az Elbit Systems-től. A Rafael pedig 2023 júliusában Romániában mutatta be BNET taktikai kommunikációs rendszerét.

Nyitókép forrása: RAFAEL