Milliárdokat költve mentené becsületét a Harvard – Trump nyomása működni látszik

Harvard Egyetem új konzervatív tudományos központ létrehozásán gondolkodik, válaszul a Trump-adminisztráció kritikáira, miszerint az intézmény túlzottan balra tolódott – számolt be a The Daily Wire. A magas presztízsű amerikai egyetem évek óta fontolgatja egy ilyen program elindítását, ám most az ötlet egyre nagyobb figyelmet kap.

A Wall Street Journal szerint a központ költsége akár 1 milliárd dollár is lehet, és Harvard már tárgyalt is potenciális támogatókkal.

A központ célja, hogy elősegítse a vélemények sokszínűségét, és olyan teret biztosítson, ahol a különböző nézetek érdemi eszmecserét folytathatnak.

A Harvard szóvivője elmondta, hogy a program nem pártpolitikai, hanem a tudományos, tényalapú logikát és az ellenkező vélemények tiszteletteljes megvitatását előtérbe helyező lesz.

A központot Stanford Hoover Intézetéhez hasonlóan kívánják modellálni, amely a személyes szabadságot és a korlátozott kormányzást népszerűsíti.

A tervet azonban nem biztos, hogy a Trump-adminisztráció jelentős lépésként értékeli, mivel a Harvard kampusza az utóbbi években éles vitákat váltott ki a sokszínűség, egyenlőség és antiszemitizmus kezelésében.

2023-ban Hamász-párti demonstrációk törtek ki a kampuszon, ami széleskörű visszhangot váltott ki. Akkor az egyetem vezetése összecsapott a Trump-kormányzattal, amely több milliárd dollárnyi szövetségi támogatást vont vissza, és a Harvard adómentességi státuszának eltörlését is kilátásba helyezte.