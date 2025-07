Lecsapott az orosz titkosszolgálat, nem akárkit ölhettek meg

A brit The Times arról számolt be, hogy több veszélyes titkosszolgálati akció mellett lehet, hogy az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásában is részt vett Ivan Voronyics SZBU-ezredes, akit néhány hete gyilkolt meg két merénylő Kijevben.

Az SZBU ezredesével két azerbajdzsáni elkövető végzett július 10-én, fényes nappal:

öt lövéssel, egy hangtompítós pisztollyal lőtték le.

A lap ukrán hírszerzési forrásai szerint Voronyics kiemelkedő tisztje volt az ukrán SZBU elit műveleti egységének, az Alfának. Az 50 éves ezredes számos veszélyes műveletben vett részt.

2015-ben megszervezte Alekszej Mozgovij, a donbaszi „Szellem” lázadó formáció parancsnokának meggyilkolását,

fontos koordinátora volt az orosz Fekete-tengeri flotta elleni tengerészeti dróntámadásoknak,

illetve állítólag dolgozott abban az ukrán szabotőrcsapatban, amelyik felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket 2022-ben

– sorolta a Times.

Azt nem tudni, hogy Voronyicsnak mi volt a pont szerepe az akcióban, ha egyáltalán részt vett benne. A lap csak felidézte, hogy Roman Cservinszkij ezredes helyettese volt, aki a Washington Post forrásai szerint az Északi Áramlat elleni szabotázsakciót megszervezte 2022 őszén.

Összeállításukban arra is kitértek, hogy arról sincsenek információk, hogy pontosan melyik akció miatt vált Voronyics ezredes egy ilyen koordinált, célzott akció célpontjává.

Ugyanakkor az kiderült, hogy a két merénylőt azóta likvidálták: egy nyílt tűzharc során vesztették életüket. A rajtaütést követően Vaszilij Maljuk, az SZBU vezére megüzente, ez a sors vár minden orosz ügynökre.

Nyitókép: Danish Defence/AFP