Durva: ukrán vezető lap hordta le nagyon csúnyán Zelenszkijt

Persze nem azért, mert ezzel Ukrajnát tovább taszigálta abba az autoriter irányba, amely kapcsán nemrég a Politicónak egy megdöbbentő nyíltsággal beszélő ukrán politológus úgy fogalmazott Zelenszkij irányába, hogy

„ha nem akarsz a szabályok szerint játszani, akkor tényleg mi a különbség közted és Oroszország között?”

Hanem azért, mert „az időzítés katasztrofális volt”. A lap ugyanis felidézi, Brüsszel titokban július 18-ra tűzte ki Ukrajna első EU-tárgyalási klaszterének megnyitását, teljesen megkerülve Magyarországot, de – az ukrán Európai Pravda uniós intézményeken belüli forrásai szerint – Ukrajna korrupcióellenes fellépése után elvetette a tervet.

Ez persze a nyílt beismerése annak, hogy Ukrajna érdekében játszanak össze tagállamok egy másik tagállam, Magyarország ellen, de ilyen apróságoktól már nem is zavartatja magát az ember.

S persze annak is, hogy mindez Zelenszkij tudtával történt. „Zelenszkij tudott a tervről. Az Európai Pravda meg nem nevezett európai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy június vége óta személyesen is részt vett a dán tisztviselőkkel és az EU vezetőivel folytatott tárgyalásokon”.

Azonban a lap feddő megjegyzése szerint „ahelyett, hogy támogatta volna ezt a diplomáciai áttörést, Ukrajna szisztematikusan aláásta hitelességét azzal, hogy elutasította a Gazdasági Biztonsági Hivatal élére választott személy beiktatását, és házkutatást tartott egy aktivista otthonában, végül aláírta a korrupcióellenes szervek függetlenségét megszüntető törvényt”.

Ha nem egy ukrán lap írná, alighanem orosz propagandának minősítené a progresszív sajtó, mégis, a EuroMaidan konkrétan kijelenti:

Brüsszel kész volt megszegni saját szabályait Ukrajna érdekében.

Nem más, mint a dán elnökség lett volna erre hajlandó az Európai Bizottsággal karöltve. A lépést a lap is példátlannak nevezte: képesek lettek volna jogi intézkedésekkel

teljesen félreállítani a magyar miniszterelnököt, aki szisztematikusan blokkolta Ukrajna csatlakozását.

A Bloomberg májusi beszámolója szerint a tagállamok a magyar kifogások ellenére is nyomást gyakoroltak a Bizottságra, hogy vizsgálja meg Ukrajna első tárgyalási fejezetének megnyitásának lehetőségeit – emékeztetnek. S a Bloombergnek források azt is elmondták, hogy az EB által a tárgyalások megkezdését indító riport megküldése „jogilag hibás”, de úgy számoltak, hogy Magyarországnak három évre lenne szüksége ahhoz, hogy bíróság előtt megtámadja azt.

S mivel a magyarok vétóztak, ezért 26 tagállam egyezkedett párhuzamosan Ukrajnával és Moldovával, a dán elnökség pedig felkészült arra, hogy összehívjon olyan, a bővítés szempontjából kulcsfontosságú munkacsoportokat, amelyekhez nem szükséges a magyar beleegyezés.

A lap behozza témaként a Voks2025-öt is, azzal vádolva Orbán Viktort, hogy blokkolásával és a nemzeti konzultációval ő kényszerítette ebbe a helyzetbe az EU-szerveket.

A lényeg: Zelenszkij a hágai NATO-csúcstalálkozón találkozott Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel. Július 3-án Dániába repült négyszemközti tárgyalások céljából. A végleges részleteket július 10-én Rómában közösen kidolgozták. Minden elő volt készítve a július 18-i brüsszeli ünnepségre.

Az európai tisztviselők tehát készen álltak kockáztatni, és eddig példátlan módon megkerülni saját szabályaikat Ukrajna kedvéért.

És itt jött a drámai fordulat az ukrán lap szerint, ugyanis

Kijev pontosan ezt a pillanatot választotta arra, hogy aláássa saját hitelességét.

A keresetlen szavakat használó újságíró az „önszabotázsok pusztító sorozataként” hivatkozik miderre, pontokba is szedi.

Július 9 .: Az ukrán kormány elutasította a Gazdasági Biztonsági Hivatal élére kiírt átlátható, EU által támogatott pályázat győztesét. A kormány egyszerűen mindenféle magyarázat nélkül megsemmisítette a kiválasztási eredményeket.

Július 11 .: A rendvédelmi szervek bírósági engedély nélkül razziát tartottak Vitalij Sabunyin korrupcióellenes aktivista otthonában. Emellett átkutatták Andrij Pilscsikov, Ukrajna Hőse elesett pilóta édesanyját, egyszerűen azért, mert Sabunyin rövid ideig ott tartózkodott.

Július 14 .: Olha Sztefanisnya miniszterelnök-helyettes bejelentette lemondását Ukrajna EU-főtárgyalói posztjáról – egy tárgyaló leváltása egy ilyen érzékeny pillanatban újabb okot adott Brüsszelnek a szünetre.

Mindennek következtében Dánia csendben elvetette a július 18-i javaslatot.

Az Európai Pravda forrásai arról számoltak be, hogy az EU tisztviselői azt kérdezték: „Mi a fene ez? Mi folyik itt?”

És ezzel Brüsszel is meghúzta a határt, maga Marta Kos, az ukrán csatlakozás lelkes híve figyelmeztette Kijevet, hogy a korrupcióellenes törvénynek „súlyos következményei lesznek a teljes tárgyalási folyamatra nézve”.

Egyes tagállamok most már visszakoznának a tárgyalási klaszter megnyitásától.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közvetlenül felhívta Zelenszkijt, hogy „komoly aggodalmát” fejezze ki. Brüsszel ezt demokratikus visszaesésnek tekinti, amely összehasonlítható Grúzia visszavonulásával .

Maga az OECD is figyelmeztetett , hogy a korrupcióellenes ügynökségek aláásása káros lesz: a védelmi beruházásokra, az újjáépítés finanszírozására és a hitelfelvételi lehetőségekre is a korrupciós kockázatok miatt.

Azonban már az európai tisztviselők is kételkednek abban, hogy Zelenszkijék komolyan veszik a figyelmeztetésüket – kulcsmondat! – „hozzászoktak, hogy Brüsszel határozott intézkedések nélkül fenyegetőzik”.

A korrupcióellenes ügyész egyébként rámutatott a keserű iróniára: Zelenszkij „éppen most adta elő Putyinnak a legjobb érvét”, hiszen Putyin ugyanígy érvelt az ukrán háború mellett – hogy Ukrajna „elveszíti szuverenitását a külföldi partnerekkel szemben, külföldi szakértőkkel korrupcióellenes intézményeket hoz létre”. Ukrán képviselők most Putyin érveit hangoztatják a lépés mellett.

A lap amiatt aggódik, hogy Ukrajna le fog maradni Moldovától az EU-csatlakozási tárgyalásokon.

A két ügy „szétválasztása”, amelyet Brüsszel megpróbált elkerülni, elkerülhetetlenné válik – nem magyar obstrukció, hanem Ukrajna saját döntései miatt.

Ahogy egy európai tisztviselő megjegyezte:

Ukrajna végezte el a piszkos munkát Orbán Viktor helyett.”

A Transparency International Ukraine egyébként az „ügyészi függetlenség” lebontásának nevezte a történteket.

A lap összefoglalja: