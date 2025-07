A svájciak csak ámulnak és bámulnak, hogy mi történik Magyarországon – erről bizony lemaradt Nyugat-Európa

Évente 300 ezer járművet gyártanak majd a szegedi BYD-létesítményben, ezzel az autógyár a legnagyobb lesz Magyarországon, megelőzve az Audi győri üzemét, amely tavaly csaknem 180 ezer autót gyártott – írja a Neue Zürcher Zeitung.

A cikk megjegyzi:

ez a BYD kínai óriásvállalat első európai üzeme, és kihívás az amerikai versenytárs Teslának, amely jelenleg évente mintegy 260 ezer járművet gyárt a Berlin melletti Gigafactory gyárában.

A szerző hozzáteszi, a kínai autógyártó közel 4 milliárd svájci franknak megfelelő összeget fektet be Szegeden, és akár 10 ezer munkahelyet is teremthet. Miután májusban a magyar kormány stratégiai együttműködési megállapodást kötött a BYD-vel, az autógyártó Budapestre helyezi át európai központját, és egy kutatóközpontot is működtet majd itt.